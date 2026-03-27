Кто получит до 26 миллионов сомов. Итоги отбора айыльных аймаков

Отборочная комиссия определила победителей конкурса среди айыльных аймаков для реализации экономических объектов в рамках второго компонента Национального проекта по инициативе сообществ (НПИС). Заседание проходило с онлайн-трансляцией.

В конкурсе участвовали 37 из 40 целевых айыльных аймаков. Отбор проводился по рейтинговой системе с учетом утвержденных квот по регионам. В итоге выбраны 15 территорий, которые получат финансирование.

Средства направят на развитие местной экономики, запуск и расширение бизнеса, а также создание рабочих мест — в первую очередь для женщин, молодежи и уязвимых групп населения.

Максимальный объем финансирования на один айыльный аймак составит до 26 миллионов сомов.

Победившие айыльные аймаки

Баткенская область — Самаркандекский айыльный аймак (87,82 балла).

Джалал-Абадская область — Каргалыкский (90,2), Момбековский (89,8), Кара-Камышский (87,5).

Иссык-Кульская область — Жети-Огузский (88,8), Балбайский (88,1).

Нарынская область — Ат-Башинский (93,2), Чолпонский (91,5).

Ошская область — Кок-Жарский (92,1), Торт-Кольский (88,8), Чон-Алайский (87,8).

Таласская область — Акназаровский (95,92), Шекерский (91,6).

Чуйская область — Фрунзенский (88,5), Жайылминский (86,7), Чым-Коргонский (86,7).

Резервный список