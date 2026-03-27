Кто получит до 26 миллионов сомов. Итоги отбора айыльных аймаков

Отборочная комиссия определила победителей конкурса среди айыльных аймаков для реализации экономических объектов в рамках второго компонента Национального проекта по инициативе сообществ (НПИС). Заседание проходило с онлайн-трансляцией.
В конкурсе участвовали 37 из 40 целевых айыльных аймаков. Отбор проводился по рейтинговой системе с учетом утвержденных квот по регионам. В итоге выбраны 15 территорий, которые получат финансирование.
Средства направят на развитие местной экономики, запуск и расширение бизнеса, а также создание рабочих мест — в первую очередь для женщин, молодежи и уязвимых групп населения.
Максимальный объем финансирования на один айыльный аймак составит до 26 миллионов сомов.
Победившие айыльные аймаки
- Баткенская область — Самаркандекский айыльный аймак (87,82 балла).
- Джалал-Абадская область — Каргалыкский (90,2), Момбековский (89,8), Кара-Камышский (87,5).
- Иссык-Кульская область — Жети-Огузский (88,8), Балбайский (88,1).
- Нарынская область — Ат-Башинский (93,2), Чолпонский (91,5).
- Ошская область — Кок-Жарский (92,1), Торт-Кольский (88,8), Чон-Алайский (87,8).
- Таласская область — Акназаровский (95,92), Шекерский (91,6).
- Чуйская область — Фрунзенский (88,5), Жайылминский (86,7), Чым-Коргонский (86,7).
Резервный список
- Нарынская область — Мин-Булакский айыльный аймак (89,64 балла).
- Таласская область — Уч-Коргонский (89).
- Баткенская область — Исхак-Полотханский (87,3).
- Иссык-Кульская область — Ак-Терекский (86,5).