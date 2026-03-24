14:14
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.04
Общество

Территорию бывшего кладбища в городе Ош превращают в зеленую зону

В городе Оше на месте ранее рекультивированного кладбища «Хохлова» прошла масштабная акция по высадке деревьев. Мероприятие направлено на благоустройство территории и создание нового зеленого пояса в черте города, сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

По ее данным, высадили около 1,3 тысячи саженцев шести видов декоративных и теневых деревьев.  

В акции участвовал мэр города Оша Жанарбек Акаев, министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Акыл Токтобаев, депутаты Жогорку Кенеша, председатель городского кенеша, общественные деятели, аксакалы и активисты.

Мэр подчеркнул, что город испытывает нехватку зеленых насаждений, поэтому в ближайшее время муниципалитет сделает особый упор на озеленение. Акыл Токтобаев напомнил, что в рамках национальной кампании «Жашыл мурас», инициированной главой государства, в 2026 году по всему Кыргызстану планируют высадить 9 миллионов саженцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367231/
просмотров: 332
Версия для печати
Популярные новости
24 марта, вторник
14:12
В Кыргызстане внедряются новые методы диагностики туберкулеза у детей В Кыргызстане внедряются новые методы диагностики тубер...
13:59
Закупки, земля, услуги: мэрия Бишкека усиливает антикоррупционный контроль
13:56
От больницы до лицея «Акылман»: глава кабмина проверил стройки в Таласе
13:49
Тазиковый ренессанс: в Бишкеке снова «креативят» с мусорками
13:47
