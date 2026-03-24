Территорию бывшего кладбища в городе Ош превращают в зеленую зону

В городе Оше на месте ранее рекультивированного кладбища «Хохлова» прошла масштабная акция по высадке деревьев. Мероприятие направлено на благоустройство территории и создание нового зеленого пояса в черте города, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, высадили около 1,3 тысячи саженцев шести видов декоративных и теневых деревьев.

В акции участвовал мэр города Оша Жанарбек Акаев, министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Акыл Токтобаев, депутаты Жогорку Кенеша, председатель городского кенеша, общественные деятели, аксакалы и активисты.

Мэр подчеркнул, что город испытывает нехватку зеленых насаждений, поэтому в ближайшее время муниципалитет сделает особый упор на озеленение. Акыл Токтобаев напомнил, что в рамках национальной кампании «Жашыл мурас», инициированной главой государства, в 2026 году по всему Кыргызстану планируют высадить 9 миллионов саженцев.