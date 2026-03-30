Фото 24.kg. Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском

Компания «ИМЭКС ПРО», обладая лицензией на добычу песчано-гравийной смеси в айыл окмоту имени Суймонкула Чокморова Чуйской области, не ограничивается производственной деятельностью и активно участвует в развитии села Октябрьского, реализуя социально значимые проекты.

Для жителей сельской местности вопросы инфраструктуры имеют особое значение. Отремонтированная дорога, восстановленный канал или новые зеленые насаждения напрямую влияют на качество жизни. Именно на эти направления сегодня делает акцент компания.

В настоящее время «ИМЭКС ПРО» одновременно реализует несколько проектов, направленных на улучшение дорожной, водной и экологической инфраструктуры.

Вода как основа сельской жизни

Одним из ключевых направлений стала реконструкция водоканала — жизненно важного объекта для сельского хозяйства. Система орошения обеспечивает водой около 1 тысячи гектаров сельхозугодий, поэтому ее исправное состояние имеет стратегическое значение для местных жителей.

Со временем часть каналов и лотков пришла в негодность, что требовало срочного вмешательства. Сегодня на шести участках ведутся восстановительные работы: проводится укрепление конструкций, заливка нового бетона и очистка каналов.

«Данный канал играет важную роль в системе орошения. Благодаря проводимым работам удастся значительно повысить его эффективность и надежность» специалист водного хозяйства Тельман Хидиров

Завершение реконструкции планируется в ближайшие десять дней.

Дорога для сельхозработ

Еще одним важным проектом стал ремонт полевой дороги протяженностью около трех километров. Этот участок соединяет второе отделение села Октябрьского с основной трассой и используется преимущественно для сельскохозяйственной техники.

Ранее неудовлетворительное состояние дороги создавало трудности для передвижения и вынуждало тяжелую технику использовать внутрисельские улицы, что негативно сказывалось на состоянии асфальта.

«Наша задача — создать удобный и безопасный маршрут для сельхозтехники, чтобы снизить нагрузку на внутренние дороги села», — подчеркнул директор компании Кенешбек Усенов.

В рамках работ уже завезено около 500 кубометров песчано-гравийной смеси, впереди — дополнительное укрепление и выравнивание дорожного полотна.

Реализация проекта позволит не только улучшить логистику в период полевых работ, но и сохранить дорожную инфраструктуру внутри села.

Озеленение как инвестиция в будущее

Компания также активно участвует в экологических инициативах. В селе Октябрьском начата высадка деревьев в рамках проекта «Жашыл мурас».

Высаживаются саженцы ивы и березы — устойчивых к местным условиям пород, которые со временем сформируют комфортную и благоприятную среду.

«Мы рассматриваем озеленение как долгосрочную инвестицию в будущее. В планах — создание собственного питомника, который позволит обеспечивать посадочным материалом не только это село, но и другие территории», — отметил Кенешбек Усенов.

Вклад бизнеса в развитие экологической среды отмечают и специалисты профильных органов.

«Такие инициативы имеют большое значение для формирования зеленых зон и улучшения экологической обстановки», — подчеркнул инспектор Чуйского регионального управления Экотехнадзора Данияр Иманакунов.

Комплексная реализация инфраструктурных и экологических проектов позволяет ОсОО «ИМЭКС ПРО» вносить реальный вклад в развитие села Октябрьского, создавая более комфортные условия для жизни и работы местных жителей.