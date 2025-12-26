11:12
Общество

Новая возможность появилась для выпускников школ Кыргызстана

В Министерстве просвещения рассказали о новой возможности для выпускников школ Кыргызстана.

По данным ведомства, международный образовательный проект, направленный на подготовку молодых лидеров, In Vision U реализуется при поддержке Satbayev University (Казахстан). Обучение ведется на английском языке.

In Vision U предлагает годичную полностью бесплатную подготовительную программу для выпускников школ из сельской местности и социально уязвимых семей. Программа включает оплату обучения, проживание в общежитии, питание, компенсацию транспортных расходов и ежемесячную стипендию.

Абитуриенты, которым не требуется подготовка, могут поступить напрямую на программы бакалавриата:

  • креативная инженерия;
  • цифровые медиа и маркетинг;
  • инновационные цифровые продукты и сервисы;
  • социология инноваций и лидерства;
  • стратегии государственного управления и развития.

Обучение также бесплатное. Прием заявок будет проходить до 30 мая 2026 года.

Подробную информацию можно получить по ссылке
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356142/
