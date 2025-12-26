Новая возможность появилась для выпускников школ Кыргызстана

В Министерстве просвещения рассказали о новой возможности для выпускников школ Кыргызстана.
По данным ведомства, международный образовательный проект, направленный на подготовку молодых лидеров, In Vision U реализуется при поддержке Satbayev University (Казахстан). Обучение ведется на английском языке.
In Vision U предлагает годичную полностью бесплатную подготовительную программу для выпускников школ из сельской местности и социально уязвимых семей. Программа включает оплату обучения, проживание в общежитии, питание, компенсацию транспортных расходов и ежемесячную стипендию.
Абитуриенты, которым не требуется подготовка, могут поступить напрямую на программы бакалавриата:
- креативная инженерия;
- цифровые медиа и маркетинг;
- инновационные цифровые продукты и сервисы;
- социология инноваций и лидерства;
- стратегии государственного управления и развития.
Обучение также бесплатное. Прием заявок будет проходить до 30 мая 2026 года.
Подробную информацию можно получить по ссылке.