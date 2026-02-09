15:22
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Общество

Стартовал прием в государственные автошколы

В Кыргызстане стартовал онлайн-прием граждан на обучение в государственные автошколы и внедрение обновленных программ подготовки водителей. Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра по регистрации транспортных средств.

Подача заявок осуществляется исключительно в онлайн-формате через официальный сайт avtomektep.srs.kg.

Для регистрации необходимо заполнить персональные данные, выбрать регион обучения и категорию водительского удостоверения, после чего направить электронную заявку через платформу. По итогам рассмотрения заявители зачисляются в государственные автошколы по выбранному региону.

Для курсантов предусмотрено онлайн-обучение по теоретической части.

Сформировано несколько учебных потоков, что позволяет охватить большое количество заявок и избежать перегрузки автошкол. Кроме того, к системе ежедневно подключаются новые государственные автошколы. Одна автошкола может одновременно обучать несколько потоков курсантов, обеспечивая равномерное распределение обучающихся по регионам.

В рамках реформы внедрены обновленные программы подготовки водителей, направленные на повышение качества обучения, формирование культуры безопасного вождения и снижение числа дорожно-транспортных происшествий.

По поручению Садыр Жапаров также рассматривается возможность пересмотра подходов к обучению в автошколах. Как сообщил Каныбек Туманбаев, в тестовом режиме для курсантов, показывающих высокие результаты, предусмотрена возможность прохождения тестирования после четырёх месяцев обучения.

Курсанты, успешно прошедшие тестирование и экзамен, смогут получить временное водительское удостоверение сроком на один год.

При отсутствии грубых нарушений правил дорожного движения в течение этого периода им будут выданы постоянные водительские права.

В случае если водитель с временным удостоверением в течение года допустит грубые нарушения ПДД либо станет виновником дорожно-транспортного происшествия, документ аннулируется. Такой водитель будет направлен обратно в государственную автошколу и обязан пройти оставшиеся шесть месяцев обучения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361163/
просмотров: 825
Версия для печати
Материалы по теме
В госавтошколах отличившиеся курсанты смогут сдать экзамен через четыре месяца
Садыр Жапаров: Систему автошкол меняем ради спасения жизней
Учиться 10 месяцев. Готов проект госстандарта по подготовке водителей в КР
В 2026 году в школах введут шесть профильных предметов по вождению автомобилей
Не будет ли коррупции в госавтошколах? Эксперт о 14-месячном обучении
Успеть до января. В автошколах аврал, люди массово записываются на вождение
Водитель, выехавший на встречную полосу, оштрафован на 15 тысяч сомов
Ввести в школах предмет по вождению авто предлагает депутат Жогорку Кенеша
В Кызыл-Кие выпускник автошколы пронес мобильный телефон на экзамен
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
9 февраля, понедельник
15:19
ГКНБ выявил незаконный вывод госсобственности в Тамчи ГКНБ выявил незаконный вывод госсобственности в Тамчи
15:14
Производители молока просят установить единую цену не ниже 40 сомов
15:05
Скончался основатель и фронтмен 3 Doors Down Брэд Арнольд
14:58
Кыргызстанцев призывают воздержаться от БАД. Список
14:57
Государству вернули бассейн суточного регулирования в Иссык-Атинском районе