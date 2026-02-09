Стартовал прием в государственные автошколы

В Кыргызстане стартовал онлайн-прием граждан на обучение в государственные автошколы и внедрение обновленных программ подготовки водителей. Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра по регистрации транспортных средств.

Подача заявок осуществляется исключительно в онлайн-формате через официальный сайт avtomektep.srs.kg.

Для регистрации необходимо заполнить персональные данные, выбрать регион обучения и категорию водительского удостоверения, после чего направить электронную заявку через платформу. По итогам рассмотрения заявители зачисляются в государственные автошколы по выбранному региону.

Для курсантов предусмотрено онлайн-обучение по теоретической части.

Сформировано несколько учебных потоков, что позволяет охватить большое количество заявок и избежать перегрузки автошкол. Кроме того, к системе ежедневно подключаются новые государственные автошколы. Одна автошкола может одновременно обучать несколько потоков курсантов, обеспечивая равномерное распределение обучающихся по регионам.

В рамках реформы внедрены обновленные программы подготовки водителей, направленные на повышение качества обучения, формирование культуры безопасного вождения и снижение числа дорожно-транспортных происшествий.

По поручению Садыр Жапаров также рассматривается возможность пересмотра подходов к обучению в автошколах. Как сообщил Каныбек Туманбаев, в тестовом режиме для курсантов, показывающих высокие результаты, предусмотрена возможность прохождения тестирования после четырёх месяцев обучения.

Курсанты, успешно прошедшие тестирование и экзамен, смогут получить временное водительское удостоверение сроком на один год.

При отсутствии грубых нарушений правил дорожного движения в течение этого периода им будут выданы постоянные водительские права.

В случае если водитель с временным удостоверением в течение года допустит грубые нарушения ПДД либо станет виновником дорожно-транспортного происшествия, документ аннулируется. Такой водитель будет направлен обратно в государственную автошколу и обязан пройти оставшиеся шесть месяцев обучения.