18:25
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Общество

Срочную выдачу водительских удостоверений хотят внедрить в Кыргызстане

Управление делами президента разработало новые стандарты государственных услуг по выдаче водительских удостоверений, которые, согласно справке-обоснованию, значительно ускорят процесс получения прав.

По проекту после успешного прохождения курсов в автошколе и сдачи квалификационных экзаменов водительское удостоверение можно получить в течение четырех рабочих дней. Кроме того, планируется внедрить срочную выдачу: за три часа, один или два дня.

Документ предусматривает четкие сроки на все этапы услуги: прием документов с учетом очереди — 30 минут, подготовка результата — 60 минут, выдача прав — 30 минут.

При онлайн-перерегистрации транспортных средств услуга будет доступна в течение 10 минут.

Сроки для граждан, обращающихся через консульства и дипломатические представительства, составят до 90 дней.

Сейчас документ проходит процедуру обсуждения и будет вынесен на рассмотрение соответствующим органам власти 10 апреля. Стоимость услуг в проекте еще согласуется с Антимонопольной службой.

Как говорится в справке-обосновании, цель нововведений — повысить качество государственных услуг, сократить очереди и сделать процесс получения прав удобным для граждан и иностранных резидентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366949/
просмотров: 399
Версия для печати
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Посольство РФ&nbsp;заявило о&nbsp;провокациях вокруг русского языка в&nbsp;Кыргызстане Посольство РФ заявило о провокациях вокруг русского языка в Кыргызстане
Пять казанов бешбармака и&nbsp;100-метровый чучук приготовили в&nbsp;Нарыне к&nbsp;Ноорузу Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Бизнес
В&nbsp;парке &laquo;Ынтымак-2&raquo; в&nbsp;Бишкеке отметили Нооруз В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
22 марта, воскресенье
17:37
В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущало...
17:37
Срочную выдачу водительских удостоверений хотят внедрить в Кыргызстане
17:09
Глава кабмина напомнил о выгодах двух мегапроектов, в которых задействована КР
16:35
Трамп дал Ирану 48 часов для разблокировки Ормузского пролива и грозит ударами
16:33
Рост экономики и рабочие места в регионах. Глава кабмина о планах до 2030 года