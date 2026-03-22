Срочную выдачу водительских удостоверений хотят внедрить в Кыргызстане

Управление делами президента разработало новые стандарты государственных услуг по выдаче водительских удостоверений, которые, согласно справке-обоснованию, значительно ускорят процесс получения прав.

По проекту после успешного прохождения курсов в автошколе и сдачи квалификационных экзаменов водительское удостоверение можно получить в течение четырех рабочих дней. Кроме того, планируется внедрить срочную выдачу: за три часа, один или два дня.

Документ предусматривает четкие сроки на все этапы услуги: прием документов с учетом очереди — 30 минут, подготовка результата — 60 минут, выдача прав — 30 минут.

При онлайн-перерегистрации транспортных средств услуга будет доступна в течение 10 минут.

Сроки для граждан, обращающихся через консульства и дипломатические представительства, составят до 90 дней.

Сейчас документ проходит процедуру обсуждения и будет вынесен на рассмотрение соответствующим органам власти 10 апреля. Стоимость услуг в проекте еще согласуется с Антимонопольной службой.

Как говорится в справке-обосновании, цель нововведений — повысить качество государственных услуг, сократить очереди и сделать процесс получения прав удобным для граждан и иностранных резидентов.