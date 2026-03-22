Афиша Бишкека на неделю: российские спектакли, Дельфийские игры и саундтреки

23 марта. Концерт «Лучшие саундтреки»

Прозвучат в исполнении симфонического оркестра оригинальные саундтреки к самым топовым фильмам и сериалам.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

23 марта. Спектакль «Мертвые души» (Россия)

Московский драматический театр предлагает взглянуть по-новому на бессмертное творение. Зрителей ждет свежая и злободневная интерпретация поэмы Николая Гоголя. В ролях: Григорий Кокоткин, Арарат Кещян, Кирилл Быркин, Сергей Пиоро, Елена Головизина.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

24 марта. Открытие Первых молодежных Дельфийских игр ШОС

В рамках Игр 25-26 марта участники продемонстрируют мастерство в различных творческих номинациях: фортепиано, народное пение, изобразительное искусство, народные инструменты, художественные ремесла, народный танец, эстрадное пение и диджей.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 14.00.

24 марта. Мюзикл-шоу «Нотр-Дам-де-Пари» (Россия) Это яркая, динамичная, костюмированная и театрализованная программа в потрясающем живом исполнении звезд первого состава оригинальных мюзиклов: Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Маруся Бережная, Денис Дэмкив, Петр Маркин, Вячеслав Гнедак, Юлия Артемова, Виктория Канаткина и другие ведущие артисты. Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.30.

24 марта. Концерт для скрипки с оркестром

Впервые в Бишкеке выступит скрипачка Доа Ким — профессиональная исполнительница международного уровня. Также в концерте примут участие Софья Су (Кыргызстан — Германия) и оркестр «Ойно» под управлением народного артиста Кыргызской Республики Эрниса Асаналиева.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

24-27 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6 марта — 19 апреля. Выставка «След памяти»

Представлены как ранние произведения художника Эльдара Айтматова, созданные сразу после окончания учебы, так и работы последних лет — результат интенсивных творческих поисков и внутренней художественной эволюции автора. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

4 марта — 3 апреля. Выставка «Волшебный мир весны»

Экспозиция объединяет работы современных мастеров, выполненные в разных техниках декоративно-прикладного искусства: батик, вышивка на войлоке, резьба по дереву, гобелен, вышивка крестом, войлочное панно, шерстяная акварель, нуновойлок, вышивка атласными лентами, хохлома — роспись, вышивка гладью, алмазная вышивка, ватные игрушки, куклы-обереги, текстильные игрушки, украшения, декорирование камушками.

Мемориальный дом-музей Семена Чуйкова, 10.00-17.00.

2-25 марта. Выставка «Тоолордун кыздары»

В экспозиции представлены работы известных художниц Кыргызстана, раскрывающие образ женщины через национальные традиции, внутренний мир и красоту родной природы. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ), 10.00-20.00.

10-24 марта. Выставка «Свободный полет лошади»

Представлено около 50 работ известных китайских мастеров живописи тушью. Экспозиция посвящена году Огненной Лошади по Лунному календарю.

Национальный исторический музей КР, 10.00-18.00.

15-30 марта. Выставка «Мелодия весны»

Художник Бахрамжон Темиров представил новые полотна, написанные в разные годы творчества. Среди них портреты, пейзажи, натюрморты, написанные маслом на холсте.

Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

25 марта. Киноклуб «Тоторо»

Состоится уникальный показ фильма Артыкпая Суюндукова «Плакальщица» (1991). После показа состоится обсуждение с Артыкпаем Суюндуковым, Шайыргуль Касымалиевой и Бусурманом Одуракаевым.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 19.00.

26 марта. Спектакль «Король. Дама. Валет»

Психологическая драма по роману Владимира Набокова, исследующая парадоксальную природу человеческих страстей.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

26 марта. Концерт «Мир турецких сериалов»

Симфонический оркестр BN Team Orchestra по многочисленным просьбам слушателей собрал главные саундтреки из турецких сериалов.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

26 марта. Кинопремьеры

«Они придут за тобой» (ужасы). Домработница откликается на вакансию в одном из престижных домов Нью-Йорка. Начиная работать на новых обеспеченных хозяев, она, сама того не подозревая, попадает в тайное сообщество, связанное с исчезновением людей.

«Вскрытие демона» (ужасы). Ребекка Оуэнс, выпускница медицинского вуза, устраивается на ночную работу в морг в Ривер Филдс на должность ассистента патологоанатома. В первую же смену она вскрывает в морге демона, который пытается завладеть ее душой. Чтобы пережить ночь, ей придется раскрыть жуткие секреты своего загадочного наставника, преодолеть собственные страхи и пройти все круги ада.

«Коты Эрмитажа 2. Тайна Египетского зала» (мультфильм). В тайных тоннелях под Эрмитажем мышь Морис обнаруживает древний папирус с картой, ведущей к египетскому Джинну. Проблема в том, что этот Джинн исполняет лишь одно желание раз в тысячу лет. И вот Винсент, Клеопатра, Морис и другие храбрые пушистики отправляются в новое захватывающее приключение.

«Я иду искать 2» (триллер). Пережив нападение со стороны проклятой семьи мужа, Грейс попадает на новый уровень опасной игры. Грейс узнает, что теперь опасность грозит ее младшей сестре Фейт. Вместе сестры противостоят четырем могущественным семьям, которые пытаются убить их, чтобы сохранить свои власть и богатства.

26, 27 марта. Детские шоу

Детей ждут шоу-программы «Brawl Stars: Турнир чемпионов» и «Звездный путь Единорожки».

Ресторан «Барашек», 19.30.

27 марта. Балет «Три поросенка»

Сказка про трех веселых поросят — очень поучительная сказка для детей, где добро побеждает зло, крепкая дружба всегда помогает преодолеть все трудности. В спектакле принимают участие воспитанники школы-студии балета «Антре».

НЦДЮ «Сейтек», 12.00.

27 марта. Концерт Candle Fire: Cinema Music

Это вечер, где самые узнаваемые мелодии кино и сериалов оживают в исполнении оркестра Bravo Orchestra из Узбекистана.



НЦДЮ «Сейтек», 19.00.

27 марта. Клуб любителей кино

Тема месяца — фильмы Ларса фон Триера. На этой неделе зрители увидят ленту «Дом, который построил Джек» (2018). Каждый показ сопровождается небольшой вступительной презентацией и обсуждением после просмотра.

ololoErkindik, 20.30.

27 марта. Спектакль «Мастер и Маргарита»

За постановку спектакля по мотивам романа Михаила Булгакова о дьяволе в Москве взялся режиссер и художественный руководитель театра Вячеслав Виттих. Жанр — фантасмагория в двух действиях.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.