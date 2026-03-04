15:31
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Общество

В Бишкеке проходит выставка кыргызских художниц «Тоолордун кыздары»

В Бишкеке в филиале художественной Галерее «М» проходит выставка кыргызских художниц «Тоолордун кыздары», приуроченная к Международному женскому дню.

Официальное открытие состоялось 3 марта.

Как отметили 24.kg организаторы выставки, проект объединяет работы современных авторов, раскрывающих тему женской природы, традиций, внутреннего мира и культурного наследия.

Образ женщины в экспозиции многогранен: от хранительницы очага и носительницы национальной памяти до вдохновляющей музы и созидательной силы. Особое место в выставке занимают цветочные композиции и натюрморты — как символы красоты, обновления и гармонии.

В выставке принимают участие художницы Гульнара Мусабай, Жылдыз Асангали, Халида Шимова, Роза Джангарачева, Нюргуяна Иннокентьева, Наталья Копелович, Алмагуль Болокова, Чолпон Идирисова, Салтанат Кайбылдаева, Айнура Аширова, Ольга Сергеева, Рахат Токтобаева, Гульнафис Мергенбаева, Чинара Торобекова, Тамила Маматова, Динара Исраилова, Нагима Аламанова, Асель Ормокеева, Назгуль Куватбекова, Арууке Сыдыкалы кызы, Зульфия Акимова, Нурай Акматова, Рахима Абдырасулова, Айдана Турумбекова, Нуриана Картанбаева, Алена Ли, Камила Орузбаева, Ажар Джумакунова, Таалайкуль Сейитбекова.

Выставка «Тоолордун кыздары» — это диалог поколений, стилей и художественных языков, объединенных любовью к родной земле и глубоким осмыслением женской идентичности в контексте кыргызской культуры.

Экспозиция будет открыта для посетителей до 25 марта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364474/
просмотров: 508
Версия для печати
Материалы по теме
В музее имени Семена Чуйкова пройдет выставка «Волшебный мир весны»
В Бишкеке пройдет персональная выставка Эльдара Айтматова «След памяти»
Бишкекчан приглашают посетить выставку «Путь»
В Бишкеке открывается выставка, посвященная экспедиции Николая Рериха
Проект «Центральная Азия на перекрестке идей и культур» открывается в Москве
Афиша Бишкека на выходные: музыка о любви, мастер-классы и выставки
Афиша Бишкека на выходные: «Евгений Онегин», мастер-классы и органная музыка
Банкноты и монеты из Кыргызстана представили на выставке в Берлине
В Бишкеке пройдет межвузовская выставка работ дизайнеров
В Бишкеке пройдет выставка художницы Златы Беорд «Быть... /Быть»
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Бизнес
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator
Получайте переводы Astrasend в&nbsp;мобильном приложении АБанк от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
4 марта, среда
15:30
Люки в Бишкеке поднимут до уровня дорожного полотна Люки в Бишкеке поднимут до уровня дорожного полотна
15:28
Первые 360 кыргызстанцев будут эвакуированы из ОАЭ 5 марта
15:26
Экспорт резидентов Парка высоких технологий КР приблизился к $200 миллионам
15:22
МЧС предупреждает о сильном ветре в Бишкеке и Чуйской области
15:21
В Караколе построят теплоэлектроцентраль мощностью 120 мегаватт