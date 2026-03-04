В Бишкеке проходит выставка кыргызских художниц «Тоолордун кыздары»

В Бишкеке в филиале художественной Галерее «М» проходит выставка кыргызских художниц «Тоолордун кыздары», приуроченная к Международному женскому дню.
Официальное открытие состоялось 3 марта.
Как отметили 24.kg организаторы выставки, проект объединяет работы современных авторов, раскрывающих тему женской природы, традиций, внутреннего мира и культурного наследия.
Образ женщины в экспозиции многогранен: от хранительницы очага и носительницы национальной памяти до вдохновляющей музы и созидательной силы. Особое место в выставке занимают цветочные композиции и натюрморты — как символы красоты, обновления и гармонии.
Выставка «Тоолордун кыздары» — это диалог поколений, стилей и художественных языков, объединенных любовью к родной земле и глубоким осмыслением женской идентичности в контексте кыргызской культуры.
Экспозиция будет открыта для посетителей до 25 марта.