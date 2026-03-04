В Бишкеке проходит выставка кыргызских художниц «Тоолордун кыздары»

В Бишкеке в филиале художественной Галерее «М» проходит выставка кыргызских художниц «Тоолордун кыздары», приуроченная к Международному женскому дню.

Официальное открытие состоялось 3 марта.

Как отметили 24.kg организаторы выставки, проект объединяет работы современных авторов, раскрывающих тему женской природы, традиций, внутреннего мира и культурного наследия.

Образ женщины в экспозиции многогранен: от хранительницы очага и носительницы национальной памяти до вдохновляющей музы и созидательной силы. Особое место в выставке занимают цветочные композиции и натюрморты — как символы красоты, обновления и гармонии.

В выставке принимают участие художницы Гульнара Мусабай, Жылдыз Асангали, Халида Шимова, Роза Джангарачева, Нюргуяна Иннокентьева, Наталья Копелович, Алмагуль Болокова, Чолпон Идирисова, Салтанат Кайбылдаева, Айнура Аширова, Ольга Сергеева, Рахат Токтобаева, Гульнафис Мергенбаева, Чинара Торобекова, Тамила Маматова, Динара Исраилова, Нагима Аламанова, Асель Ормокеева, Назгуль Куватбекова, Арууке Сыдыкалы кызы, Зульфия Акимова, Нурай Акматова, Рахима Абдырасулова, Айдана Турумбекова, Нуриана Картанбаева, Алена Ли, Камила Орузбаева, Ажар Джумакунова, Таалайкуль Сейитбекова.

Выставка «Тоолордун кыздары» — это диалог поколений, стилей и художественных языков, объединенных любовью к родной земле и глубоким осмыслением женской идентичности в контексте кыргызской культуры.

Экспозиция будет открыта для посетителей до 25 марта.