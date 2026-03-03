В Бишкеке пройдет персональная выставка Эльдара Айтматова «След памяти»

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств 6 марта 2026 года открывается масштабная персональная выставка художника Эльдара Айтматова «След памяти». Об этом 24.kg сообщили организаторы.

По их данным, память в экспозиции проявляется как след пережитого, как эмоциональный отпечаток, сохраняющийся в материи живописи. «След памяти» — фиксирует то, что остается после чувства, после утраты, после присутствия, где каждое полотно становится метафизическим отражением художника.

Выпускник Королевской академии изящных искусств Брюсселя, Эльдар Айтматов формирует живописную пластику, сочетающую европейскую художественную школу и собственную глубокую медитативность.

До занятий в академии на становление артистического мышления Эльдара Айтматова оказали влияние мастера отечественной школы — Теодор Герцен, Ибрагим Бакиров, а также художники других стран — Олег Вуколов, Тогрул Нариманбеков и Харро Эрхарт.

На выставке представлены как ранние произведения, созданные сразу после окончания учебы, так и работы последних лет — результат интенсивных творческих поисков и внутренней художественной эволюции автора.

Сын выдающегося писателя Чингиза Айтматова, он выбирает иной язык разговора с историей и наследием — язык абстрактной живописи, где смыслы формулируются не в слове, а в цвете, ритме, фактуре красок холста.

Справка: Эльдар Айтматов (родился 1 декабря 1979 года) — художник, окончил Королевскую академию изящных искусств Брюсселя, где обучался в мастерской графики профессора Люсьена Массара. С 1999 года принимает участие в международных выставках и художественных проектах в Европе и Азии.

Работы художника представлены в собраниях: музей мира Сокка Гаккай (Киото, Япония), музей современного искусства (Люксембург), а также Министерство образования и культуры Люксембурга.

С 2008 года по настоящее время Эльдар Айтматов является президентом Международного фонда Чингиза Айтматова.

Выставка продлится до 19 апреля.



