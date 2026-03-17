Сколько стоят яйца в Бишкеке: обзор цен на рынках и магазинах

В целях стабилизации стоимости куриных яиц в стране Службой антимонопольного регулирования 11 марта Ассоциации птицеводов Кыргызской Республики и ее членам выдано предостережение о пересмотре ценовой политики и недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению законодательства.
По сообщениям пресс-службы антимонопольного регулирования 14-15 марта проведен мониторинг розничных цен на яйцо куриное, в рамках которого отметили снижение стоимости на рынках и торговых объектах Бишкека.
В среднем снижение составило от 1 до 3 сомов за 1 штуку.
В рамках работы по стабилизации цен на яйцо куриное Антимонопольной службой проведены встречи и разъяснительная работа с представителями торговых сетей и птицефабрик.
В ходе взаимодействия сторонами достигнуты договоренности о недопущении необоснованного роста цен, обеспечении достаточного предложения продукции на рынке и соблюдении принципов добросовестной конкуренции.
Служба продолжит осуществлять системный мониторинг ценовой ситуации на рынке куриных яиц с целью своевременного выявления возможных ценовых колебаний и принятия соответствующих мер реагирования.