Сколько стоят яйца в Бишкеке: обзор цен на рынках и магазинах

В целях стабилизации стоимости куриных яиц в стране Службой антимонопольного регулирования 11 марта Ассоциации птицеводов Кыргызской Республики и ее членам выдано предостережение о пересмотре ценовой политики и недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению законодательства.

По сообщениям пресс-службы антимонопольного регулирования 14-15 марта проведен мониторинг розничных цен на яйцо куриное, в рамках которого отметили снижение стоимости на рынках и торговых объектах Бишкека.

В среднем снижение составило от 1 до 3 сомов за 1 штуку.

В торговых сетях города Бишкека розничные цены на яйца куриные варьируются в пределах от 110 до 150 сомов за 10 штук в зависимости от категории продукции, производителя, а также месторасположения торговой сети. В частности:В других крупных и мелких торговых объектах, расположенных в различных районах Бишкека, розничные цены на куриные яйца составляют в среднем от 110 до 160 сомов за 10 штук.

В рамках работы по стабилизации цен на яйцо куриное Антимонопольной службой проведены встречи и разъяснительная работа с представителями торговых сетей и птицефабрик.

В ходе взаимодействия сторонами достигнуты договоренности о недопущении необоснованного роста цен, обеспечении достаточного предложения продукции на рынке и соблюдении принципов добросовестной конкуренции.

Служба продолжит осуществлять системный мониторинг ценовой ситуации на рынке куриных яиц с целью своевременного выявления возможных ценовых колебаний и принятия соответствующих мер реагирования.