В Кыргызстане подорожали яйца. В Минводсельпроме назвали причины

В Кыргызстане зафиксирован рост цен на куриные яйца — стоимость десятка в супермаркетах достигла 160-170 сомов. Пользователи социальных сетей обратили внимание на резкое изменение ценников и обсуждают причины такого скачка.

Фото пользователя Facebook Данияра Шарабидина. Цены на яйца в одном из супермаркетов

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности подтвердили рост стоимости продукта. По словам заведующего отделом продовольственной безопасности Урана Чекирбаева, только за последнюю неделю оптовые цены выросли на 2 сома.

«Оптовая стоимость поднялась с 10 до 12 сомов за штуку. На это повлиял рост цен в Казахстане и России — у нас единый рынок, поэтому любые изменения у соседей отражаются на нас. В частности, в РФ ввели лимиты на оптовые продажи», — пояснил он в комментарии 24.kg.

В то же время представитель Минводсельпрома отметил и положительную сторону процесса для производителей. В прошлом году цены были слишком низкими, из-за чего малые хозяйства оказались на грани банкротства. Текущее повышение, по словам Урана Чекирбаева, поможет фермерам восстановиться.

Он заметил, что сейчас КР обеспечивает себя куриными яйцами на 80 процентов. Стоит напомнить, что еще осенью 2025-го в ведомстве заявляли о достижении полной самообеспеченности страны и даже об успешном экспорте продукции.