В селе Кызыл-Байрак города Ош построят новую школу. Старая переполнена

Мэр города Оша Жанарбек Акаев посетил село Кызыл-Байрак, относящееся к Кызыл-Кыштакскому айыльному территориальному управлению южной столицы, и встретился с местными жителями, которые обратились с просьбой о строительстве новой школы.

По данным пресс-службы муниципалитета, несмотря на то что школа № 60 рассчитана на 200 учеников, в ней сейчас обучаются более 400 школьников.

«Жанарбек Акаев на месте ознакомился с инфраструктурой школы и поручил соответствующим службам начать подготовку проекта и необходимых документов для строительства новой школы на 500 мест и спортивного зала. Отметим, что район в прошлом году вошел в состав города Оша в рамках административно-территориальной реформы», — говорится в сообщении.