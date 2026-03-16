В Сокулукском районе начали строить школу на 750 ученических мест

По поручению президента Садыра Жапарова начато строительство новой школы на 750 мест в селе Кашка-Баш Сокулукского района. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, проект реализуется за счет средств республиканского бюджета.

«Учебное заведение будет построено по современным стандартам. Согласно генеральному плану, школа представляет собой трехэтажное здание, состоящее из пяти блоков, где будут предусмотрены все условия для качественного образовательного процесса. Строительные работы находятся под контролем департамента жилищно-гражданского строительства, генеральным подрядчиком выступает государственное предприятие «Кыргызкурулуш». В настоящее время полностью завершены земляные работы, ведется этап заливки фундамента здания», — говорится в сообщении.