Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях

Сын главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева — Таймурас Ташиев — опубликовал в социальных сетях новую фотографию отца.
Снимок быстро распространился в сети и вызвал активное обсуждение среди пользователей.
Кроме того, пользователи соцсетей отметили, что он заметно похудел и выглядит старше, чем на предыдущих публичных снимках.
Официальных комментариев по поводу публикации фотографии не поступало.
Камчыбек Ташиев был отправлен в отставку с должностей зампреда кабмина и главы ГКНБ 10 февраля 2026 года.
17 февраля он временно покинул территорию Кыргызстана.