Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях

Сын главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева — Таймурас Ташиев — опубликовал в социальных сетях новую фотографию отца.

Снимок быстро распространился в сети и вызвал активное обсуждение среди пользователей.

Многие обратили внимание на изменения во внешности главы спецслужбы. На опубликованной фотографии у Камчыбека Ташиева заметно отросла борода, а волосы стали значительно седее.

Кроме того, пользователи соцсетей отметили, что он заметно похудел и выглядит старше, чем на предыдущих публичных снимках.

Официальных комментариев по поводу публикации фотографии не поступало.

Камчыбек Ташиев был отправлен в отставку с должностей зампреда кабмина и главы ГКНБ 10 февраля 2026 года.

17 февраля он временно покинул территорию Кыргызстана.