За долги по штрафам за нарушение ПДД могут закрыть доступ к правам и сделкам

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях и законы «О дорожном движении», «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и «О лицензионно-разрешительной системе».

Документ предусматривает ужесточение требований для граждан и компаний, имеющих неоплаченные штрафы за правонарушения.

Согласно проекту закона:

наличие задолженности по штрафам может стать основанием для отказа в выдаче водительского удостоверения;

владельцу транспортного средства придется полностью оплатить штрафы перед перерегистрацией автомобиля;

наличие неоплаченных штрафов будет учитываться при регистрации сделок с недвижимостью;

задолженность по штрафам может стать основанием для отказа в выдаче лицензии или разрешения, а также в их переоформлении или продлении.

Кроме того, законопроект предусматривает дальнейшую цифровизацию производства по делам о правонарушениях. Предлагается расширить использование автоматизированных информационных систем Единого реестра правонарушений и закрепить возможность составления протоколов и постановлений в электронной форме.

Предлагается, чтобы материалы о правонарушениях, зафиксированных камерами фото- и видеофиксации, автоматически поступали в электронную систему, где будет формироваться постановление о штрафе.