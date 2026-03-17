Общество

Повышение зарплаты. Медики опасаются, что останутся без доплат за категории

Медики опасаются, что после повышения зарплаты с 1 апреля они останутся без доплат за категории. Об этом стало известно 24.kg.

По словам медработников, также обсуждается вопрос отмены коэффициента трудового участия (КТУ).

«КТУ формирует ощутимую часть зарплаты, а во-вторых, является рычагом для руководителей и оценки работы врача. В случае отмены КТУ начнется «уравниловка», и у докторов абсолютно не будет никакой мотивации работать лучше, они просто будут ждать гарантированную зарплату. В результате ожидаемое повышение зарплаты может быть не таким ощутимым», — рассказал один из медработников на условиях анонимности.

В Министерстве здравоохранения 24.kg заверили, что медикам не стоит переживать по поводу предстоящего повышения зарплаты.

Повышение зарплаты. Врачам и учителям хотят установить президентскую компенсацию

«Доплату за категорию отменять не будут. Вопрос выплаты КТУ пересматривается. Сейчас Минздрав работает над тем, чтобы его не отменили полностью. Возможно, эту доплату назовут как-то по-другому. Мы тесно работаем с Минфином над тем, чтобы медики получили повышенную зарплату. Должностной оклад формируется из базовой зарплаты, умноженной на коэффициент кратности. Базовый оклад остается, коэффициент кратности увеличивается, соответственно увеличивается и должностной оклад», — пояснили в ведомстве.

Ранее власти анонсировали 100-процентное повышение заработной платы педагогических и медицинских работников с 1 апреля.

Сейчас средняя зарплата врачей, по словам президента, составляет 31,5 тысячи сомов, а с 1 апреля она достигнет 62,5 тысячи (на руки — около 50 тысяч).

«В городских условиях зарплата врача, начинающего трудовую деятельность без опыта работы на одну ставку, в настоящее время составляет 16,9 тысячи сомов, а после повышения будет равна 42,1 тысячи, из которых на руки он будет получать около 35,5 тысячи. В отдаленном горном районе зарплата врача высшей квалификационной категории с 30-летним стажем работы, занятого на одну ставку, составит 91,7 тысячи сомов, при этом на руки он будет получать около 75,7 тысячи», — говорил Садыр Жапаров.

В рамках повышения зарплаты медикам и педагогам планируют установить президентскую компенсацию к ставке (окладу).

Педагогическое сообщество и Федерация профсоюзов Кыргызстана обратились к главе кабмина с просьбой доработать проект постановления по оплате труда учителей. Они недовольны значительной разницей в коэффициентах кратности оплаты труда между педагогами различных дисциплин. Историки опасаются, что даже при 100-процентном повышении зарплаты всем учителям из-за установленных коэффициентов они все равно будут получать меньше, чем педагоги начальной школы или STEAM-предметов.
