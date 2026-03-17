Повышение зарплаты. Медики опасаются, что останутся без доплат за категории

Медики опасаются, что после повышения зарплаты с 1 апреля они останутся без доплат за категории. Об этом стало известно 24.kg.

По словам медработников, также обсуждается вопрос отмены коэффициента трудового участия (КТУ).

«КТУ формирует ощутимую часть зарплаты, а во-вторых, является рычагом для руководителей и оценки работы врача. В случае отмены КТУ начнется «уравниловка», и у докторов абсолютно не будет никакой мотивации работать лучше, они просто будут ждать гарантированную зарплату. В результате ожидаемое повышение зарплаты может быть не таким ощутимым», — рассказал один из медработников на условиях анонимности.

В Министерстве здравоохранения 24.kg заверили, что медикам не стоит переживать по поводу предстоящего повышения зарплаты.

«Доплату за категорию отменять не будут. Вопрос выплаты КТУ пересматривается. Сейчас Минздрав работает над тем, чтобы его не отменили полностью. Возможно, эту доплату назовут как-то по-другому. Мы тесно работаем с Минфином над тем, чтобы медики получили повышенную зарплату. Должностной оклад формируется из базовой зарплаты, умноженной на коэффициент кратности. Базовый оклад остается, коэффициент кратности увеличивается, соответственно увеличивается и должностной оклад», — пояснили в ведомстве.

Ранее власти анонсировали 100-процентное повышение заработной платы педагогических и медицинских работников с 1 апреля.

Сейчас средняя зарплата врачей, по словам президента, составляет 31,5 тысячи сомов, а с 1 апреля она достигнет 62,5 тысячи (на руки — около 50 тысяч).

«В городских условиях зарплата врача, начинающего трудовую деятельность без опыта работы на одну ставку, в настоящее время составляет 16,9 тысячи сомов, а после повышения будет равна 42,1 тысячи, из которых на руки он будет получать около 35,5 тысячи. В отдаленном горном районе зарплата врача высшей квалификационной категории с 30-летним стажем работы, занятого на одну ставку, составит 91,7 тысячи сомов, при этом на руки он будет получать около 75,7 тысячи», — говорил Садыр Жапаров.

В рамках повышения зарплаты медикам и педагогам планируют установить президентскую компенсацию к ставке (окладу).

Педагогическое сообщество и Федерация профсоюзов Кыргызстана обратились к главе кабмина с просьбой доработать проект постановления по оплате труда учителей. Они недовольны значительной разницей в коэффициентах кратности оплаты труда между педагогами различных дисциплин. Историки опасаются, что даже при 100-процентном повышении зарплаты всем учителям из-за установленных коэффициентов они все равно будут получать меньше, чем педагоги начальной школы или STEAM-предметов.