Управделами президента просит 50 гектаров в Южной планировочной зоне Бишкека

Проект постановления «О даче согласия на безвозмездное отчуждение в государственную собственность земельного участка, расположенного в Бишкеке по улице Токомбаева (Южная планировочная зона)» внесен на рассмотрение столичного кенеша.

По данным мэрии, управление делами президента обратилось с письмом от 29 января 2026 года № 11/236 и просит рассмотреть возможность передачи в госсобственность земельного участка площадью 50,4938 гектара.

Эту территорию намерены отдать для дальнейшего целевого использования в интересах государства и реализации госпрограмм и проектов.

Безвозмездное отчуждение объектов муниципальной собственности, передаваемых государству, производится с согласия местного кенеша.

Ранее сообщалось, что управделами просит мэрию передать в госсобственность земельные участки, расположенные по адресу: город Бишкек, проспект Чуй, 108 и улица Киевская, 55.