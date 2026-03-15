Афиша Бишкека на неделю: премьера спектакля, благотворительный концерт и кино

17-20 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6 марта — 19 апреля. Выставка «След памяти»

Представлены как ранние произведения художника Эльдара Айтматова, созданные сразу после окончания учебы, так и работы последних лет — результат интенсивных творческих поисков и внутренней художественной эволюции автора. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

5-22 марта. Выставка «Путь»

В центре внимания — две контрастные и в то же время созвучные географические точки: Кыргызстан и Турция. Проект объединяет три уникальных авторских взгляда на природу, архитектуру и атмосферу этих стран. Представлены работы Таалая Мусурманкулова, Талгата Бокоева, Арстана Дукуева. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

4 марта — 3 апреля. Выставка «Волшебный мир весны»

Экспозиция объединяет работы современных мастеров, выполненные в разных техниках декоративно-прикладного искусства: батик, вышивка на войлоке, резьба по дереву, гобелен, вышивка крестом, войлочное панно, шерстяная акварель, нуновойлок, вышивка атласными лентами, хохлома — роспись, вышивка гладью, алмазная вышивка, ватные игрушки, куклы-обереги, текстильные игрушки, украшения, декорирование камушками.

Мемориальный дом-музей Семена Чуйкова, 10.00-17.00.

2-25 марта. Выставка «Тоолордун кыздары»

В экспозиции представлены работы известных художниц Кыргызстана, раскрывающие образ женщины через национальные традиции, внутренний мир и красоту родной природы. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ), 10.00-20.00.

10-24 марта. Выставка «Свободный полет лошади»

Представлено около 50 работ известных китайских мастеров живописи тушью. Экспозиция посвящена году Огненной Лошади по Лунному календарю.

Национальный исторический музей КР, 10.00-18.00.

19-20 марта. Мистическая драма «Утиная охота»

Мистическая драма о человеке, который однажды промахнулся. И с тех пор живет внутри этого выстрела. Это история Виктора Зилова — мужчины, который тонет не в воде, а в собственной пустоте. В мире, где лица скрыты масками, где дождь льется прямо в комнату, а прошлое не уходит — оно наблюдает.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

19 марта. Кинопремьеры

«Нелегал. Через Мексику» (драма). Фильм рассказывает о Чынгызе, который должен нелегально пройти через множества стран, чтобы добраться до Мексики. Путешествие полно препятствий, включая уклонение от иммиграционной полиции, взаимодействие с местными бандами и преодоление опасных территорий. История сочетает в себе экшен, драму и юмор, подчеркивая темы семьи, жертвенности ради близкого и стойкости духа.

«Нюрнберг» (драма). История о психологическом противостоянии талантливого психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга, от результатов которого зависит исход Нюрнбергского процесса.

«Домовенок Кузя 2» (семейный). Кузя продолжает жить с Наташей и ее семьей. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Все кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная Тихоня, с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий. Всем предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок таким же волшебным и светлым.

«Проект «Конец света»» (фантастика). Астронавт Райленд Грейс просыпается на космическом корабле, не помня ни себя, ни свою миссию. Постепенно мужчина приходит к выводу, что он — единственный выживший из экипажа, отправленного в солнечную систему Тау Кита в поисках спасения от катастрофы на Земле. Райленду предстоит положиться на свои обширные научные знания, изобретательность и силу воли, но, возможно, ему не придется искать в одиночку.

19 марта. Детское шоу

Детей ждет праздник в стиле Minecraft. Пока малыши участвуют в шоу, играют и веселятся — родители отдыхают.

Ресторан «Барашек», 19.00.

19 марта. Концерт Ludovico Einaudi

Приглашаем вас на уникальный вечер музыки великого кинокомпозитора Людовико Эйнауди в исполнении камерного ансамбля Tynda.Music. Прозвучат одни из самых известных произведений великого итальянского композитора в совершенно новой форме.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

20 марта. Благотворительный концерт «Созвездие добра»

Каждое выступление — это луч света, аплодисменты — поддержка и вера в чудо. Вы становитесь частью настоящего созвездия — созвездия людей с большим сердцем, готовых стать частью большого доброго дела. Весь доход от продажи билетов будет направлен на поддержку детей, столкнувшихся с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 17.00.

20 марта. Концерт симфонического оркестра

В этот вечер вы сможете насладиться классическими произведениями в исполнении большого симфонического оркестра, которые заслуженно считаются наследием мировой культуры.

Прозвучат произведения Арама Хачатуряна, Дмитрия Шостаковича, Иоганна Штрауса, Калыя Молодобасанова, Антонио Вивальди и других.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

20 марта. Клуб любителей кино

Тема месяца — фильмы Ларса фон Триера. На этой неделе покажут «Догвилль» (2003). Каждый показ сопровождается небольшой вступительной презентацией и обсуждением после просмотра.

ololoErkindik 20.30.

20 марта. Спектакль «Дядюшкин сон»

Это провинциальный анекдот, талантливо развернутый Федором Достоевским в целую галерею характеров и нравов. Это одно из его самых блистательных сатирических произведений, в котором писатель беспощадно срывает маски с салонного лицемерия, деспотизма, прикрывающихся красивыми и высокопарными словами.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.