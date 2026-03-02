Бишкекчан приглашают посетить выставку «Путь»

5 марта в Кыргызском национальном музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева открывается выставка «Путь».

По данным музея, эта выставка — не просто экспозиция пейзажей, это визуальный дневник перемещений, размышлений и открытий.

В центре внимания — две контрастные и в то же время созвучные географические точки: Кыргызстан и Турция. Проект объединяет три уникальных авторских взгляда на природу, архитектуру и атмосферу этих стран.

Таалай Мусурманкулов — мастер экспрессивного мазка и глубокого понимания световоздушной среды.

Талгат Бокоев — художник, чьи работы отличаются философским спокойствием и выверенной композицией.

Арстан Дукуев — колорист, умеющий передать тончайшие нюансы переходных состояний природы.

Фото музея ИЗО

Представленные работы объединяет метод их создания — чистый пленэр. Художники сознательно отказываются от студийной стерильности в пользу живого контакта со стихией. Картины создавались под открытым небом, где освещение меняется каждую минуту. Это придает полотнам особую вибрацию и искренность. В работах чувствуется ритм пейзажа, его дыхание и даже температура воздуха. Зритель видит не просто копию реальности, а «состояние» — мимолетное, пойманное здесь и сейчас.