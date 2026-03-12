Он не связывался с коррупцией. Салянова заступилась за Камбаралы Конгантиева

Бывший генеральный прокурор Кыргызстана Аида Салянова на своей странице в Facebook опубликовала пост в поддержку экс-генпрокурора Камбаралы Конгантиева, имя которого вновь обсуждается в обществе в связи с обвинениями в адрес его сына.

По ее словам, сразу после окончания университета она пыталась устроиться на работу в прокуратуру.

«Я окончила университет с двумя красными дипломами и сразу пошла в прокуратуру, но меня не приняли. Тогда конкурсов еще не было. Спустя ровно 16 лет, когда я сама стала генеральным прокурором, именно я ввела конкурсный порядок приема в прокуратуру», — рассказала она.

По ее словам, отказ тогда стал для нее важным поворотом в жизни. Салянова устроилась на работу в аппарат Жогорку Кенеша, где получила профессиональный опыт и сформировалась как юрист.

Она также отметила, что одним из ее наставников был Камбаралы Конгантиев, который научил ее работать с законодательством и готовить проекты постановлений и законов.

«Когда его в 2005 году назначили генеральным прокурором, он пригласил меня, но я отказалась, поскольку считала свою работу в парламенте более полезной для общества», — отметила она.

Аида Салянова подчеркнула, что в последние дни в обществе звучат тяжелые обвинения в адрес сына Конгантиева, из-за чего некоторые люди пытаются возложить ответственность и на его отца.

«Никогда не было разговоров о том, что Камбаралы Конгантиев был связан с коррупцией. Напротив, он один из тех людей, кто посвятил жизнь укреплению законности и формированию правопорядка», — заявила она.

Экс-генпрокурор подчеркнула, что каждый человек должен отвечать за собственные поступки, однако для родителей обвинения в адрес детей становятся тяжелым испытанием.

«Для пожилого человека это особенно тяжелый удар. Поэтому сегодня я хочу напомнить обществу: у каждого из нас есть дети. Мы все просим Бога, чтобы они не сбились с правильного пути», — добавила Аида Салянова.