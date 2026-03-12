17:17
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Общество

Только в каждой седьмой стране мира у власти находится женщина

Во всем мире женщины остаются крайне недостаточно представленными в политическом руководстве, и ключевые решения по‑прежнему принимают преимущественно мужчины.

По данным Службы новостей ООН, в 2026 году только 28 стран мира возглавляет женщина — глава государства или правительства, тогда как 101 страна никогда не имела женщину‑лидера.

Когда женщин отстраняют от политического лидерства, решения, влияющие на мир, безопасность и экономические приоритеты, принимаются без учета опыта половины человечества. Новые глобальные сведения, собранные в ходе исследования, проведенного Межпарламентским союзом и структурой «ООН‑женщины», показывают стагнацию, а в некоторых случаях — откат в представительстве женщин, особенно в исполнительной власти.

Женщины занимают лишь 22,4 процента министерских постов в мире — меньше, чем в 2024-м, что означает откат после многих лет постепенного прогресса. Четырнадцать государств достигли гендерного паритета в правительствах, в то время как восемь стран все еще не имеют ни одной женщины‑министра.

Женщины занимают 27,5 процента мест в парламентах, что лишь немного выше показателя прошлого года (27,2 процента). Они теряют позиции и в парламентском руководстве: по состоянию на январь 2026-го в мире было 54 женщины‑спикера, или 19,9 процента, что почти на четыре пункта меньше, чем годом ранее.

Читайте по теме
Кыргызстан — мировой лидер по росту представительства женщин в парламенте

Женщины‑политики сталкиваются с растущей враждебностью и запугиванием онлайн и офлайн: 76 процентов женщин‑парламентариев сообщают об угрозах в свой адрес (по сравнению с 68 процентами мужчин), что отпугивает от участия в политике.

Даже достигнув руководящих должностей, женщины часто оказываются сосредоточены в «традиционных» социальных сегментах: они возглавляют 90 процентов министерств по вопросам гендерного равенства и 73 процента министерств по делам семьи и детей. Мужчины почти полностью доминируют в министерствах обороны, внутренних дел, юстиции, экономики, управления, здравоохранения и образования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365599/
просмотров: 216
Версия для печати
Материалы по теме
На кампанию ООН «87 миллионов жизней» выделят $23 миллиарда
Атака на Иран. СБ ООН не принял проект резолюции РФ с призывом прекратить огонь
Эдиль Байсалов призвал назначить женщину главой ООН
Кыргызстан — мировой лидер по росту представительства женщин в парламенте
ООН: По обвинению в сексуальной эксплуатации детей арестованы 60 человек
Ни одна страна в мире не достигла полного юридического равноправия полов
Атака на Иран. Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание по ситуации
Во многих странах мигрантов используют для политических очков — генсек ООН
Ученая из Кыргызстана получила мировое признание: ООН рассказала о ее прорыве
Незаконная торговля отходами приносит до $18 миллиардов прибыли в год — ООН
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Бизнес
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
12 марта, четверг
17:14
Минкульт подтвердил незаконность ремонта фасада исторического здания в Бишкеке Минкульт подтвердил незаконность ремонта фасада историч...
17:08
Пробки до 25 километров в прошлом: на КПП «Торугарт» ввели цифровую очередь
17:07
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
17:01
Мэр Бишкека поручил подготовить площадку под новую транспортную развязку
16:58
Митинги будут проводить в спецзонах. В КР предложили ужесточить закон