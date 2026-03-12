Только в каждой седьмой стране мира у власти находится женщина

Во всем мире женщины остаются крайне недостаточно представленными в политическом руководстве, и ключевые решения по‑прежнему принимают преимущественно мужчины.

По данным Службы новостей ООН, в 2026 году только 28 стран мира возглавляет женщина — глава государства или правительства, тогда как 101 страна никогда не имела женщину‑лидера.

Когда женщин отстраняют от политического лидерства, решения, влияющие на мир, безопасность и экономические приоритеты, принимаются без учета опыта половины человечества. Новые глобальные сведения, собранные в ходе исследования, проведенного Межпарламентским союзом и структурой «ООН‑женщины», показывают стагнацию, а в некоторых случаях — откат в представительстве женщин, особенно в исполнительной власти.

Женщины занимают лишь 22,4 процента министерских постов в мире — меньше, чем в 2024-м, что означает откат после многих лет постепенного прогресса. Четырнадцать государств достигли гендерного паритета в правительствах, в то время как восемь стран все еще не имеют ни одной женщины‑министра.

Женщины занимают 27,5 процента мест в парламентах, что лишь немного выше показателя прошлого года (27,2 процента). Они теряют позиции и в парламентском руководстве: по состоянию на январь 2026-го в мире было 54 женщины‑спикера, или 19,9 процента, что почти на четыре пункта меньше, чем годом ранее.

Женщины‑политики сталкиваются с растущей враждебностью и запугиванием онлайн и офлайн: 76 процентов женщин‑парламентариев сообщают об угрозах в свой адрес (по сравнению с 68 процентами мужчин), что отпугивает от участия в политике.

Даже достигнув руководящих должностей, женщины часто оказываются сосредоточены в «традиционных» социальных сегментах: они возглавляют 90 процентов министерств по вопросам гендерного равенства и 73 процента министерств по делам семьи и детей. Мужчины почти полностью доминируют в министерствах обороны, внутренних дел, юстиции, экономики, управления, здравоохранения и образования.