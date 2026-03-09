Несмотря на постепенный прогресс, женщины по-прежнему занимают лишь немногим более четверти мест в национальных парламентах мира. Об этом сообщила Служба новостей ООН.

По ее данным, темпы роста представленности второй год подряд остаются самыми медленными с 2017 года. Согласно новому докладу Межпарламентского союза (МПС), на 1 января 2026-го женщины занимали 27,5 процента парламентских мест во всем мире — немного больше, чем 27,2 процента годом ранее.

Доклад основан на данных по 49 странам, где в 2025 году прошло обновление состава парламентов в 62 палатах.

Наибольший рост представительства женщин в 2025-м зафиксировали в Кыргызстане. Доля женщин в парламенте страны увеличилась на 12,9 процента.

Далее следуют Сент-Винсент и Гренадины (+12,3 процента) и верхняя палата парламента Сент-Люсии (+9,1 процента).

Несмотря на медленный глобальный прогресс, некоторые страны достигли рекордных показателей. В Австралии после выборов 2025 года женщины заняли 46 процентов мест в парламенте — это самый высокий показатель в истории страны. В Чехии доля женщин в нижней палате увеличилась с 25 процентов до одной трети депутатов. В Эквадоре женщины заняли рекордные 45 процентов мест в Национальной ассамблее.

Год также стал историческим для Японии: впервые в истории страны пост премьер-министра заняла женщина. После выборов в июле доля женщин в верхней палате парламента достигла рекордных для этой страны 29,4 процента.

Одновременно в мире заметно снизилась доля женщин, занимающих посты спикеров парламентов. В настоящее время она составляет 19,9 процента (54 спикера) по сравнению с 23,7 процента годом ранее.

Из 75 новых спикеров, избранных или назначенных в 2025 году, только 12 — женщины.

Самый высокий уровень представительства женщин остается в странах Америки. В целом на начало 2026 года женщины занимают 35,6 процента парламентских мест в странах Америки.

В регионе находятся четыре из семи стран мира, где достигнут гендерный паритет или женщин в парламенте больше, чем мужчин: Боливия, Куба, Никарагуа и Мексика. В других регионах такой уровень представленности достигнут в Руанде, Андорре и Объединенных Арабских Эмиратах.

Самым низким уровень представительства женщин остается в странах Ближнего Востока и Северной Африки, где женщины занимают в среднем лишь 16,2 процента парламентских мест.

В трех странах — Омане, Тувалу и Йемене — в нижних палатах парламентов или однопалатных парламентах женщин-депутатов нет вовсе.

В докладе отмечается, что серьезным препятствием остается насилие и давление в отношении женщин-политиков. Исследование МПС показало, что 76 процентов женщин-парламентариев в странах Азиатско-Тихоокеанского региона сталкивались с психологическим насилием. Женщины-депутаты чаще становятся объектами угроз и запугивания со стороны общества — как в интернете, так и вне сети. О таком опыте сообщили 76 процентов опрошенных женщин и 68 процентов мужчин.

Эксперты предупреждают, что угрозы могут удерживать женщин от участия в политике и замедлять прогресс в достижении гендерного равенства в представительных органах власти.