Общество

Запрет на посещение заказника «Айгуль-Таш» в Баткене продлили до 2027 года

В Баткенской области продлен запрет на посещение ботанического заказника «Айгуль-Таш». Об этом сообщили местные власти.

Соответствующее постановление подписал аким Баткенского района Данир Иманалиев. Согласно документу, доступ посетителей в заказник ограничен до 1 марта 2027 года.

Ранее на территории заказника уже действовал мораторий — с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2026 года. Решение о продлении ограничений принято для усиления охраны редкого цветка Айгуль, который произрастает только в этом регионе.

Закрытие территории позволит обеспечить усиленный режим охраны, а также провести работы по развитию инфраструктуры.

Отмечается, что после завершения всех мероприятий заказник планируется подготовить для более комфортного и безопасного посещения туристами.
