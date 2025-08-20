21:32
Football for Schools стартует в КР: легенда мирового футбола откроет программу

В Кыргызстане стартует глобальная программа Football for Schools. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

Фото СМИ. Легенда мирового футбола, обладатель «Золотого мяча» Христо Стоичков

Почетным гостем открытия станет легенда мирового футбола, обладатель «Золотого мяча» Христо Стоичков.

Проект Football for Schools направлен на массовое вовлечение детей в футбол, содействие образованию и развитие жизненных навыков у мальчиков и девочек по всему миру. Он охватывает все ассоциации, входящие в состав ФИФА (211) и способствует интеграции футбола в национальные образовательные системы.

Кыргызстанские школы получат 3 тысячи 600 футбольных мячей, будет проведен семинар с участием инструкторов ФИФА для учителей физкультуры.

Христо Стоичков — болгарский футболист, нападающий. Родился 8 февраля 1966 года в Пловдиве.

Основную часть карьеры игрока провел в клубах ЦСКА (София) и «Барселона». Выступал за сборную Болгарии с середины 1980-х до конца 1990-х годов. Третий бомбардир в истории сборной Болгарии (37 голов).

В составе «Барселоны» — победитель Кубка чемпионов и Кубка кубков УЕФА, двукратный обладатель суперкубка УЕФА, четырехкратный чемпион Испании. В 1994 году получил «Золотой мяч» как лучший футболист Европы. На чемпионате мира 1994 года вместе с Олегом Саленко стал лучшим бомбардиром.

Завершил карьеру игрока в 2003 году, в период с 2004 по 2013 год был тренером национальной сборной Болгарии, испанской «Сельты», южноафриканского клуба «Мамелоди Сандаунз» и болгарского «Литекса». В 2013 году руководил софийским ЦСКА.
