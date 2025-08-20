Football for Schools стартует в КР: легенда мирового футбола откроет программу

В Кыргызстане стартует глобальная программа Football for Schools. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.
Почетным гостем открытия станет легенда мирового футбола, обладатель «Золотого мяча» Христо Стоичков.
Проект Football for Schools направлен на массовое вовлечение детей в футбол, содействие образованию и развитие жизненных навыков у мальчиков и девочек по всему миру. Он охватывает все ассоциации, входящие в состав ФИФА (211) и способствует интеграции футбола в национальные образовательные системы.
Кыргызстанские школы получат 3 тысячи 600 футбольных мячей, будет проведен семинар с участием инструкторов ФИФА для учителей физкультуры.
Христо Стоичков — болгарский футболист, нападающий. Родился 8 февраля 1966 года в Пловдиве.
Основную часть карьеры игрока провел в клубах ЦСКА (София) и «Барселона». Выступал за сборную Болгарии с середины 1980-х до конца 1990-х годов. Третий бомбардир в истории сборной Болгарии (37 голов).
В составе «Барселоны» — победитель Кубка чемпионов и Кубка кубков УЕФА, двукратный обладатель суперкубка УЕФА, четырехкратный чемпион Испании. В 1994 году получил «Золотой мяч» как лучший футболист Европы. На чемпионате мира 1994 года вместе с Олегом Саленко стал лучшим бомбардиром.
Завершил карьеру игрока в 2003 году, в период с 2004 по 2013 год был тренером национальной сборной Болгарии, испанской «Сельты», южноафриканского клуба «Мамелоди Сандаунз» и болгарского «Литекса». В 2013 году руководил софийским ЦСКА.