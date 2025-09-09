Телескоп «Джеймс Уэбб» сфотографировал тысячи новорожденных звезд. Запечатленное космическим телескопом молодое звездное скопление Pismis 24 находится в 5 тысячах 500 световых годах (больше 52 квадриллионов километров) от Земли.

На снимке из созвездия Скорпиона, опубликованном NASA, видно облако космического газа и пыли — туманность Омар, в которой формируются звезды, некоторые из которых могут быть почти в восемь раз горячее Солнца.

Благодаря своей близости к Земле этот регион является одним из лучших мест для изучения свойств молодых горячих звезд и их эволюции.

То, что на фото кажется скалистой вершиной горы, освещенной звездами и окутанной перистыми облаками, на самом деле представляет собой космический пылевой ландшафт, разъедаемый обжигающими ветрами и излучением соседних массивных молодых звезд.

В центре сверкающего скопления находится яркая звезда Pismis 24-1. Она выглядит как гигантская одиночная звезда, и когда-то считалась самой массивной из известных, но позже ученые выяснили, что она состоит как минимум из двух звезд, хотя на этом фото их невозможно различить.

На этом изображении синий цвет обозначает горячий или ионизированный водород, нагреваемый массивными молодыми звездами. Молекулы пыли, похожие на дым, представлены оранжевым цветом. Красный цвет обозначает более холодный и плотный молекулярный водород. Черный цвет обозначает самый плотный газ, не излучающий свет. Размытые белые образования — это пыль и газ, рассеивающие свет звезд.