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Общество

В августе бишкекчане смогут увидеть звездопад Персеиды

Фото из интернета

С конца июля до конца августа жители Кыргызстана смогут стать свидетелями астрономического события — метеорный поток Персеиды. Пик активности придется на две ночи с 11 на 12 и с 12 на 13 августа. Об этом сообщает EarthSky.

Явление происходит ежегодно, когда наша планета проходит через шлейф частиц, оставленных кометой Свифта—Туттля, и позволяет наблюдать яркие метеоры, которые сгорают в атмосфере.

В ясную погоду в эти дни можно увидеть до 90 метеоров в час или больше. Однако из-за полнолуния 9 августа яркий свет Луны может затруднить наблюдения, особенно для менее ярких метеоров. Тем не менее самые яркие вспышки можно будет заметить, особенно в часы до рассвета.

Для наилучших условий рекомендуется наблюдать с полуночи до 4.30 по Бишкеку, а искать метеоры лучше в сторону созвездий Персей и Кассиопея. Однако метеоры будут видны по всему небу.

Помимо Персеиды, в августе также будут видны другие астрономические явления, включая сближение планет Венеры и Юпитера, которое будет утром 12 августа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338470/
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