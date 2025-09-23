11:18
Общество

В Бишкеке пройдет международный танцевальный фестиваль United Dance Weekend

В Бишкеке 4-5 октября пройдет крупнейший международный танцевальный фестиваль осени — United Dance Weekend. Организаторами выступают международная организация Groove Republic и студия We8 Studio при поддержке Министерства культуры.

Как сообщают в ведомстве, фестиваль объединит танцоров, хореографов и гостей более чем из 10 стран, включая Казахстан, Россию, Узбекистан, Турцию, Францию, Нидерланды и другие.

В программе — мастер-классы от звезд мировой хореографии, масштабные баттлы и яркие финалы под сеты легендарного DJ TellaX (Франция).

Финалы, церемония награждения, вручение призов и грантов от ведущих танцевальных лагерей Европы и мира.

United Dance Weekend — это не просто фестиваль, а культурная платформа, которая вдохновляет молодежь, укрепляет международные связи и позиционирует Кыргызстан как центр современной танцевальной культуры.
