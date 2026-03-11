14:43
Общество

В Кыргызстане обновят правила инвестирования пенсионных накоплений

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления «Об утверждении актов в сфере накопительных пенсионных фондов Кыргызской Республики».

Документ разработан в рамках реализации Стратегии устойчивой пенсионной системы «Келечек булагы», утвержденной кабмином в 2022 году. Проект предусматривает обновление правил работы накопительных пенсионных фондов и инвестирования пенсионных накоплений.

Согласно проекту, предлагается утвердить ряд нормативных актов, регулирующих деятельность депозитариев, управляющих компаний и самих пенсионных фондов, а также правила инвестирования средств пенсионных накоплений и порядок расчета стоимости активов.

Одновременно предлагается признать утратившими силу постановления правительства 2015–2023 годов, регулирующие процесс инвестирования пенсионных накоплений.

Документ предусматривает расширение перечня финансовых инструментов, в которые смогут инвестироваться средства накопительных пенсионных фондов. В частности, пенсионные накопления смогут размещаться:

  • в государственные ценные бумаги — не менее 40 процентов активов;
  • в облигации кыргызстанских эмитентов — до 40 процентов;
  • в акции кыргызстанских компаний — до 30 процентов;
  • в ипотечные ценные бумаги и жилищные сертификаты — до 15 процентов;
  • в депозиты финансово-кредитных организаций — до 30 процентов;
  • в драгоценные металлы (золото, серебро, платина) — до 10 процентов;
  • в ценные бумаги Национального банка — до 10 процентов;
  • в индексные инвестиционные фонды, инвестирующие в государственные бумаги иностранных стран — до 10 процентов.

При этом средства пенсионных накоплений запрещается инвестировать в ценные бумаги компаний, зарегистрированных в офшорных зонах.

Проект также предусматривает введение инвестиционной декларации, которая будет определять цели, стратегию и направления инвестирования пенсионных средств.

Кроме того, предлагается создать комитеты по рискам при накопительных пенсионных фондах, которые будут контролировать инвестиционные и финансовые риски.

В документе отмечается, что такие меры направлены на повышение надежности системы накопительных пенсий, защиту средств вкладчиков и развитие финансового рынка страны.

По данным разработчиков, принятие постановления не потребует дополнительных средств из республиканского бюджета и не повлечет негативных социальных или экономических последствий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365506/
