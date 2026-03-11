12:14
Общество

Парковочных мест не хватает. Как в Бишкеке намерены решать проблему

В настоящее время по Бишкеку функционирует 47 муниципальных парковок — вдоль дорог, в кармашках, в основном в так называемом золотом квадрате. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил специалист отдела по организации парковок и стоянок мэрии Кубанычбек Иманалиев.

Он признал наличие проблем с парковочными местами, особенно в будни найти свободное место в центре города практически невозможно.

«Машин очень много, улицы узкие, они не рассчитаны на это количество, но мы стараемся решить проблему. Раньше у нас были договоры с частными лицами — они брали улицы в аренду, контролеры собирали деньги, теперь весь процесс автоматизируем, хаотичной парковки не будет. На 2026 год планируется установка 1 тысячи QR-кодов, парковщиков теперь не будет. Для водителей это удобно и прозрачно, средства станут напрямую поступать в городской бюджет», — сказал Кубанычбек Иманалиев.

Он добавил, что в этом году также планируется строительство многоярусных парковок.

«Уже идет строительство на Аламединском и Орто-Сайском рынках. На Орто-Сайском к концу месяца откроется парковка на 252 машинных места. Подготовлен список, где еще будем строить многоярусные парковки», — отметил специалист.
