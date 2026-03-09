Парковки в Бишкеке могут стать платными. Прайс по зонам

Бишкекский городской кенеш рассмотрит проект постановления «О вопросах регулирования деятельности муниципальных парковок и стоянок на территории города Бишкек», инициированный мэрией столицы.

Документ разработан для упорядочения парковочного пространства и снижения загруженности дорог в городе. В мэрии отмечают, что неконтролируемая парковка стимулирует рост количества автомобилей и превышает пропускную способность дорожно-транспортной сети, особенно в центре столицы.

Согласно проекту, в центральной части Бишкека планируется ввести зональную плату за парковку. Стоимость может составить от 30 до 50 сомов в час.

При внедрении автоматизированной системы оплаты предполагается тариф 30-50 сомов за первые два часа и 20 сомов за каждый последующий час.

В муниципалитете считают, что введение платных парковок поможет сократить пробки, упорядочить движение транспорта, обеспечить свободное передвижение пешеходов и увеличить доходы городского бюджета для развития парковочной инфраструктуры.

С 2025 года в Кодексе о правонарушениях предусмотрена ответственность за уклонение от оплаты парковки. Штраф для физических лиц составляет 10 расчетных показателей, для юридических — 50 расчетных показателей.

Что еще предусматривает проект положения о парковках

Так, первые 15 минут на муниципальной парковке предлагается сделать бесплатными. После этого размещение автомобиля будет оплачиваться по утвержденному тарифу. Оплату водители должны будут вносить перед выездом с парковочного места.

Контроль за парковками планируется осуществлять с помощью автоматизированной системы учета времени и видеонаблюдения.

Согласно документу, бесплатно парковаться смогут автомобили экстренных служб — скорой помощи, пожарной службы, милиции и аварийно-спасательных служб. Также от оплаты освобождаются транспортные средства людей с инвалидностью, если они занимают специально выделенные места.

В проекте отмечается, что риск угона или повреждения автомобиля на парковке владелец несет самостоятельно.

При этом все доходы от работы муниципальных парковок и стоянок будут перечисляться в бюджет Бишкека.

1 Первая зона Территория, ограниченная улицами Боконбаева, Ибраимова, Фрунзе и бульваром Молодой Гвардии, а также улицы, прилегающие к рынкам, мини-рынкам и территориям вокруг торговых центров независимо от их расположения. Тариф: 50 сомов за первые два часа, далее — 20 сомов за каждый последующий час.

2 Вторая зона Территория, ограниченная улицей Ахунбаева, проспектами Жибек Жолу, Чингиза Айтматова и улицей Фучика, за исключением первой зоны. Тариф: 40 сомов за первые два часа, далее — 20 сомов за каждый последующий час.

3 Третья зона Остальные улицы Бишкека, не вошедшие в первую и вторую зоны. Тариф: 30 сомов за первые два часа, далее — 20 сомов за каждый последующий час.

В проекте положения о муниципальных парковках и стоянках Бишкека также прописаны правила их работы и пользования.

Проект постановления подлежит общественному обсуждению, поскольку затрагивает интересы граждан и общества. Проект размещен на сайте БГК.