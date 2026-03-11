Боевые действия на Ближнем Востоке. ООН сообщает о растущем числе беженцев

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщает о стремительном росте числа беженцев и переселенцев на Ближнем Востоке: продолжающийся конфликт вынуждает людей покидать свои дома.

В Иране центры приема беженцев продолжают работать, однако из-за ухудшения ситуации с безопасностью доступ к ним ограничен. Тысячи людей обращаются за помощью через горячие линии УВКБ. Афганские беженцы сообщают о серьезных ограничениях на передвижение, росте цен на продукты и потере дохода.

В Ливане почти 700 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Более 117 тысяч человек сейчас находятся в сотнях коллективных пунктов размещения, большинство из которых уже почти заполнены.

УВКБ предоставило предметы первой необходимости десяткам тысяч переселенцев.

В агентстве также сообщают, что более 70 тысяч сирийцев и несколько тысяч ливанцев пересекли границу с Сирией, тогда как афганские беженцы продолжают возвращаться домой из Ирана.

В Турции сотрудники ООН следят за ситуацией в приграничной зоне Ван — Агры — Хаккяри. КПП остаются открытыми, однако поток прибывающих снизился примерно до 1 тысячи 300 человек в день.

Переход Агарак на границе Армении и Ирана также открыт: небольшие группы людей продолжают пересекать границу в обоих направлениях.

По данным УВКБ, в целом в регионе уже насчитывается около 25 миллионов перемещенных лиц и возвращенцев и нынешний кризис лишь усугубляет ситуацию.

На фоне продолжающихся бомбардировок и ударов беспилотников по всему Ближнему Востоку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о рисках для здоровья населения, связанных с атаками Израиля и США на нефтяную инфраструктуру в Тегеране, а также ответными ударами Ирана по странам Персидского залива.

«Черный дождь и сопровождающий его кислотный дождь действительно представляют опасность для населения — прежде всего для дыхательной системы», — заявил на брифинге в Женеве представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

«Мы на связи с больницами и властями, и иранские власти уже выпустили предупреждение, призывая людей оставаться в помещениях», — добавил он.