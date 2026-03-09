Атака на Иран. Израиль разбомбил несколько нефтехранилищ, прошли кислотные дожди

С 28 февраля продолжается ракетная атака США и Израиля на Иран. Ежедневно стороны обмениваются ударами, нанося инфраструктуре ощутимый вред. Гибнут люди. В конфликт оказались втянуты и другие страны ближневосточного региона, поскольку Тегеран начал бомбить американские авиабазы, дислоцированные на их территории.

Накануне Израиль разбомбил сразу несколько нефтехранилищ неподалеку от столицы Ирана. Над Тегераном нависло черное от дыма небо, а дождь, выпавший в ночь на 8 марта, оказался кислотным — со следами продуктов горения нефти.

Медицинские учреждения предупреждают горожан, что от токсичных осадков лучше укрываться дома.

Атакованы нефтехранилища при НПЗ в Тегеране: начался мощный пожар, а растекшаяся горящая нефть усугубила ситуацию. Также атакованы нефтехранилища в Карадже и объекты в Исфахане.

Взрывы на нефтехранилищах привели к выбросу в атмосферу большого количества опасных химических веществ — углеводородов, а также оксидов серы и азота, что может вызвать токсичные кислотные дожди, сообщил иранский Красный Полумесяц.

МИД Ирана назвал удары по нефтехранилищам равносильными химической войне.

Премьер‑министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал в сети X видеообращение к иранскому народу. Он призвал иранцев к восстанию и заявил, что Израиль стремится освободить Иран от «ига тирании» и призвал иранский народ «встать» и покончить с правящим режимом.

Что известно о количестве погибших с начала боевых действий;

Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что в результате американо-израильских ударов с 28 февраля погибли 1 тысяча 332 мирных жителя.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило о гибели 394 человек, в том числе 83 детей и 42 женщин.

Служба экстренной помощи MDA Израиля сообщила о гибели 10 человек с начала нынешней антииранской кампании. Накануне стало известно о гибели еще двух израильских военных на юге Ливана. Министерство здравоохранения страны заявило, что по состоянию на утро воскресенья, 1 тысяча 929 человек были госпитализированы, некоторые из них пострадали не в результате непосредственно ударов.

Напомним, 1 марта в результате удара иранского беспилотника по американской базе в Кувейте погибли шесть американских солдат, сообщало Министерство обороны США. Сегодня Центральное командование США (Centcom) сообщило, что «минувшей ночью военнослужащий США скончался от ранений, полученных во время первых атак иранского режима по всему Ближнему Востоку».

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило о гибели четырех человек.

МВД Кувейта сообщило о гибели двух военнослужащих и двух пограничников. По данным министерства здравоохранения, от осколков также погибла девочка.

Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило, что один человек погиб в результате падения обломков.

В Саудовской Аравии два человека погибли и еще 12 ранены в результате попадания снаряда в жилой дом, сообщила Служба гражданской обороны.

Дональд Трамп рассматривает возможность отправки в Иран спецназа для «обеспечения безопасности» запасов обогащенного урана.

Ядерный объект в иранском Исфахане получил серьезные повреждения при ракетном ударе США и Израиля, информирует Национальный центр ядерной безопасности Ирана.

Иран наносит удары по радиолокационным системам, которые служат «глазами» ПВО на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, военных аналитиков и общедоступные спутниковые снимки. По ее данным, только в последние дни были поражены несколько таких РЛС в Катаре, ОАЭ, Иордании, Бахрейне, Кувейте и Саудовской Аравии, что существенно снижает способность США и их союзников отслеживать приближающиеся иранские ракеты.

США уже потратили на войну с Ираном около $6 миллиардов, — указывает New York Times.

Решение о завершении войны против Ирана будет приниматься совместно с премьером Израиля Нетаньяху, заявил президент США.