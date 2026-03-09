13:19
Депутат опасается: Кыргызстан может подвергнуться кислотным дождям

Депутат Махабат Мавлянова на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды Жогорку Кенеша отметила, что война на Ближнем Востоке негативно сказывается и на странах Центральной Азии.

«В результате атаки Израиля на нефтеперерабатывающие заводы Ирана в воздух попало много вредных химических веществ. И сейчас говорят, что эти вещества могут выпасть и у нас, в Кыргызстане, в виде кислотного дождя. Кто-то мониторит этот процесс, в каких областях может выпасть такой кислотный дождь?» — спросила она.

Замминистра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкулова ответила, что Гидрометеорологическая служба отслеживает через станции ситуацию.
