На водохранилище «Ала-Арча» проведена уборка мусора

Инспекторы регионального управления по Бишкеку и Аламединскому району службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора 25 октября очистили территорию водохранилища «Ала-Арча». Об этом сообщает Минприроды.

Фото Минприроды. Субботник

По его данным, поводом послужила информация, опубликованная в интернет-источниках.

Уборка проведена в рамках субботника, организованного Первомайской районной администрацией города. 

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлены огромные кучи мусора возле Ала-Арчинского водохранилища под Бишкеком. По словам очевидцев, отходы туда свозят грузовиками.
