Масштабный субботник в Бишкеке. Сквер возле кожзавода очистили от мусора

Сквер на пересечении улиц Аул и Элебесова в Бишкеке очистили от мусора. Об этом 24.kg сообщили в Свердловской районной администрации столицы.

«По поручению мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева в столице продолжаются масштабные работы по приведению в порядок всех парков и скверов. Одним из таких объектов стал сквер, расположенный возле кожзавода в северной части Бишкека. В работах приняли участие более 100 человек из администрации района, муниципальных предприятий «Бишкекзеленхоз» и «Тазалык». Кроме того, было задействовано 10 единиц спецтехники», — говорится в сообщении.

В сквере проведена уборка территории, покос сухостоя, обрезка сухих деревьев, а также очистка вдоль проезжей части. Субботник направлен на благоустройство общественных пространств, улучшение санитарного состояния и создание комфортной городской среды.