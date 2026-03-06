21:06
Общество

В Оше пройдет общегородской субботник

7 марта в Оше в рамках весенней трехмесячной кампании состоится общегородской субботник. Об этом сообщает мэрия южной столицы.

По ее данным, трехмесячная кампания пройдет с 1 марта по 31 мая.

«В ее рамках ставятся задачи по улучшению внешнего облика жилых районов города, благоустройству территорий, поддержанию экологического и санитарного состояния на должном уровне, расширению площадей зеленых насаждений, а также защите населения и территорий от природных чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364916/
просмотров: 154
