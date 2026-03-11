В Бишкеке 11 марта ожидается снег. Максимальная температура воздуха будет −2 градуса.

В столице разговление (ифтар) — в 19.09. Полный календарь орозо-2026 можете посмотреть здесь.

Отключения света, воды, газа

9.00-17.00 — жилой массив «Ала-Арча-3».

У кого намечается той

Магомед Мусаев

Родился 11 марта 1989 года. Борец Кыргызстана вольного стиля, участник Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.

Памятные даты

Караколь переименован в Пржевальск

Город основан 1 июля 1869 года как военно-административный центр на караванной дороге из Чуйской долины в Кашгарию штабс-капитаном бароном Каульбарсом, которому дано задание выбрать удобное место для нового города.

Город несколько раз менял свое название. Основан как Караколь. 11 марта 1889-го по повелению царя он переименован в Пржевальск «для увековечения в Средней Азии памяти Николая Михайловича Пржевальского», который умер в Караколе от брюшного тифа.

В 1922 году городу присвоено кыргызское наименование Каракол. В 1939-м в связи со столетием со дня рождения Николая Пржевальского городу возвращено наименование Пржевальск. В 1992 году после обретения Кыргызстаном независимости его опять переименовали в Каракол.

Начало пандемии коронавируса

11 января 2020-го новое заболевание, известное как коронавирус или COVID-19, унесло жизнь первого человека, а далее количество летальных исходов начало расти в геометрической прогрессии.

11 марта того же года глава ВОЗ объявил о том, что новое заболевание приобрело характер пандемии. Только после этого решения большинство стран начали принимать срочные жесткие меры противоэпидемического характера.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Бекпо Орозалиев

Родился 11 марта 1923 года в селе Зиндан Иссык-Кульской области. Прозаик, переводчик.

В литературу вошел в 1950-х. Первой книгой явился сборник рассказов «Жолугушуу» («Встреча»), изданный в 1956 году.

Занимался в основном художественным переводом. Перевел на кыргызский язык произведения советских и зарубежных писателей — более 15 книг.

Участник Великой Отечественной войны.

Умер в 1987-м.

Умер актер Ашир Чокубаев

Фото kino-teatr.ru. Ашир Чокубаев в фильме «Дорога в Кара-Кийик» (1975)

Родился 4 декабря 1947 года в Узгене (Ошская область). Народный артист КР.

Был штатным артистом Кыргызского национального драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова. В 1983-м принят в члены Союза кинематографистов СССР.

Впервые в кино снялся в 1968 году в короткометражке «Дорога в Париж», а за всю карьеру сыграл в около 30 советских, кыргызских и казахских фильмах.

Умер 11 марта 2018-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.