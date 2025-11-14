21:09
Более 350 «Мекен-карт» выдали соотечественникам с иностранным гражданством

Более 350 «Мекен-карт» выдали за два года соотечественникам с иностранным гражданством. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

По ее данным, с 13 марта 2023 года в Кыргызстане запущен прием ходатайств на получение статуса соотечественника с иностранным гражданством через автоматизированную систему «Мекен-карт».

«С момента запуска всего принято 403 ходатайства, из которых 358 одобрены и 9 отклонены. Лидерами по количеству поданных и выданных карт стали Россия (подано 64, выдано 90), Туркмения (подано 9, выдано 10) и Германия (подано 5, выдано 10). Также «Мекен-карты» получили граждане Австрии, Беларуси, Турции, Иордании, США, Украины, Италии, Кореи и Нидерландов», — говорится в сообщении.

«Мекен-карта» действует 10 лет. Сроки рассмотрения ходатайства составляют три месяца в общем порядке и 1,5 месяца в упрощенном. Выход из гражданства КР для соотечественников занимает не более полугода.

Право на получение «Мекен-карты» имеют иностранные граждане, ранее состоявшие в гражданстве КР, их дети и внуки, кроме граждан приграничных стран. Подать ходатайство можно на территории Кыргызстана в территориальных подразделениях или ЦОН, а за пределами страны — в загранучреждениях КР.
