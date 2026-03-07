На круизном лайнере в Катаре остались 134 кыргызстанца. Их возвращают на родину

Граждане Кыргызстана, оставшиеся на круизном лайнере в Катаре, выехали из города Доха в Саудовскую Аравию. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

Он отметил, что всего 134 гражданина КР прибудут в Эр-Рияд на автобусах, откуда вылетят авиарейсом в Бишкек.

«Организационные вопросы, а также переговоры по обеспечению прохождения граждан через государственные границы осуществляются Министерством иностранных дел и посольствами нашей страны в указанных государствах», — отметил Аскат Алагозов.

По его данным, граждане прибудут в Кыргызстан авиарейсом из Эр-Рияда вечером 8 марта.

Президент Садыр Жапаров поручил в связи с последними событиями в регионе обеспечить возвращение на родину граждан Кыргызстана, оказавшихся в странах Ближнего Востока.

Ранее из Объединенных Арабских Эмиратов двумя специальными авиарейсами в Кыргызстан были доставлены 260 граждан.