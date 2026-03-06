19:28
Общество

В Кочкорском районе намерены построить солнечную электростанцию

6 марта в Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызской Республики состоялась церемония подписания стабилизационного режима по реализации инвестиционного проекта строительства и последующей эксплуатации солнечной электростанции.

В мероприятии принял участие заместитель главы Национального агентства по инвестициям Мээримбек Койчуманов. Стабилизационный режим подписан с компаниями ОсОО «Солар Системс» и ОсОО «АСТ Империал».

Проект предусматривает строительство солнечной электростанции в селе Ак-Кудук Кочкорского района Нарынской области. Мощность станции составит 325 МВт, а предварительный объем инвестиций оценивается в $200 миллионов.

Подписание стабилизационного режима является важным шагом для успешной реализации проекта и направлено на создание благоприятных и предсказуемых условий для инвесторов, а также на обеспечение стабильности правового и экономического режима на весь период реализации инвестиционного проекта.

Реализация данного проекта позволит увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе страны, укрепить энергетическую безопасность Кыргызской Республики и внести значительный вклад в развитие устойчивой и экологически чистой энергетики.

Кроме того, строительство солнечной электростанции окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие региона, способствуя созданию новых рабочих мест на этапах строительства и эксплуатации объекта, а также привлечению дополнительных инвестиций в Нарынскую область.
