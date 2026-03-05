Кыргызстанцев с Днем ак калпака поздравил госсекретарь Арслан Койчиев

Государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев поздравил жителей страны с Днем ак калпака и национальной одежды, который отмечается 5 марта.

Он подчеркнул, что ак калпак является не просто элементом традиционного костюма, а символом истории, духовных ценностей и национального единства кыргызского народа.

Ак калпак — это историческая память нашего народа, священный символ, оставленный нам в наследие предками. Он олицетворяет честь, чистоту, благородство и величие. Арслан Койчиев

Госсекретарь отметил, что национальная одежда отражает культуру и мировоззрение народа. По его словам, в орнаментах и деталях кыргызского костюма заключен глубокий философский смысл, отражающий эстетику кочевой цивилизации и гармонию человека с природой.

Арслан Койчиев подчеркнул важность сохранения национальной самобытности в условиях глобализации, добавив, что передача традиций и культурного наследия подрастающему поколению является общей задачей семьи, общества и государства.

«Поколение с крепким национальным самосознанием, знающее свою историю и гордящееся своей культурой, — надежный залог прочного и процветающего будущего нашего государства», — отметил он.

Госсекретарь пожелал кыргызстанцам мира, единства и согласия и подчеркнул, что ак калпак символизирует величие Ала-Тоо и чистоту души народа.