В Чуйской области задержан мужчина, систематически истязавший собственную мать

В Чуйской области задержали 48-летнего жителя Сокулукского района, подозреваемого в истязании своей матери. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

По ее данным, 3 января в милицию обратилась 67-летняя жительница района. Женщина заявила, что ее сын в состоянии алкогольного опьянения регулярно применяет к ней физическое и психологическое насилие.

Потерпевшую направили на судебно-медицинскую экспертизу. Согласно заключению специалистов, женщине причинен легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство.

Возбуждено уголовное дело по статье 138 «Истязание» УК КР.

Фото ГУВД Чуйской области

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

ГУВД Чуйской области подчеркивает: семейное насилие находится под особым контролем правоохранительных органов и всегда получает правовую оценку. За физическое и психологическое насилие предусмотрена уголовная ответственность.