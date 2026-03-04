22:26
Почти миллион сомов алиментов взыскали в Токтогульском районе

Почти миллион сомов взыскали алиментов в Токтогульском районе Джалал-Абадской области. Об этом сообщает Служба судебных исполнителей.

По ее данным, в производстве Токтогульского районного отдела судебных исполнителей находилось дело в отношении должника М.Э.А. о взыскании в пользу А.Ж.С. алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере одной второй части дохода.

В результате принятых мер принудительного характера задолженность по алиментам в 991 тысячу 433 сома взыскана в полном объеме и перечислена А.Ж.С.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364587/
