Проект «Акылман» станет кузницей новой элиты: ставка на единый Кыргызстан

Президент Садыр Жапаров представил долгосрочную модель подготовки государственных кадров, которая, по его словам, должна окончательно снять региональное противопоставление в стране.

Ключевым элементом реформы станет развитие сети школ-интернатов «Акылман». Уже действующая школа в Чолпон-Ате принимает одаренных учеников со всех регионов Кыргызстана. В ближайшие годы аналогичные учреждения планируется открыть во всех областях страны — всего 7–8 школ.

Глава государства подчеркнул, что обучение в таких школах станет частью системной кадровой политики. Выпускники «Акылмана» после окончания высших учебных заведений смогут поступать на государственную службу на основании ранее принятого закона.

«Мы уже сейчас закладываем фундамент будущей государственной элиты, которая не будет делить страну по региональному признаку», — отметил президент.

Вторым этапом реформы станет запуск системы ротации студентов, обучающихся по бюджетной квоте. С сентября 2027 года планируется перераспределять бюджетные места между регионами: абитуриенты с юга будут направляться учиться на север, а северяне — в южные области.

По данным главы государства, ежегодно около 10 тысяч выпускников получают бюджетные места. Предполагается, что по 5 тысяч студентов из северных и южных регионов будут обучаться вне своего региона проживания.

Для реализации этой модели в областных центрах строятся новые студенческие общежития.

По мнению президента, через 20–30 лет такая система приведет к естественному исчезновению регионального противопоставления и сформирует новое поколение управленцев с общенациональным мышлением.