Введен временный запрет на сбор и использование отдельных видов растений

Кабинет министров Кыргызской Республики 28 мая 2024 года принял постановление №270, согласно которому введен временный запрет (мораторий) на использование отдельных видов растений до 1 января 2027 года. Это решение принято с целью сохранения природы и защиты редких видов

растений. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.

Фото Минприроды. Запрет

По его данным, к видам растений, на которые распространяется запрет, относятся: макротомия, арнебия, ясенец, аконит, афлатунов лук, родиола, самаркандский бессмертник, жжучка Ольги, жжучка длинностолбиковая, жжучка столбиковая и жжучка Чимганская.

Теперь запрещается:

• собирать и перерабатывать;

• покупать и продавать;

• перевозить и использовать;

• вывозить за пределы страны (экспортировать).

Основная цель введенного запрета — сохранить запасы дикорастущих растений, предотвратить истощение их подземных частей (корней, луковиц) и нарушение природной среды их обитания.

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора в целях исполнение данного постановления приостановило выдачу разрешений на заготовку запрещенных растений

юридическим и физическим лицам.