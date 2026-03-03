В Кыргызстане стартовал месячник по профилактике туберкулеза. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.
Специалисты напоминают: туберкулез — инфекционное заболевание, вызываемое палочкой Коха. Чаще всего поражает легкие. Однако может затрагивать и другие органы и ткани организма.
Заразиться туберкулезом может любой человек, независимо от возраста и социального положения.
Недуг передается от болеющего человека здоровому при кашле, чихании и разговоре. Не передается через рукопожатие и предметы быта.
Признаки туберкулеза
Длительный кашель более двух недель — признак, на который следует обратить особое внимание. Также туберкулез легких проявляется:
- общим недомоганием;
- повышенной температурой тела;
- потливостью, особенно по ночам;
- слабостью, утомляемостью;
- снижением аппетита;
- потерей веса.
Температура тела обычно повышается к вечеру и чаще до 37-37,5 градуса. В более поздних стадиях могут появиться одышка, боли в груди, кровохарканье.
Меры профилактики
соблюдайте этикет кашля — прикрывайте рот и нос салфеткой или платком при кашле и чихании;
регулярно проветривайте помещения и соблюдайте правила личной гигиены;
обеспечьте получение ребенком вакцины БЦЖ в роддоме (при отсутствии противопоказаний);
поддерживайте иммунитет: полноценное питание, физическая активность, отказ от курения и алкоголя.
«Туберкулез излечим. Лечение нужно начать как можно раньше и строго следовать назначению врача. Лечение в Кыргызстане бесплатное. После начала лечения риск передачи туберкулеза снижается», — отмечают в РЦУЗ.
Ежегодно всемирный день борьбы с туберкулезом проводится 24 марта.