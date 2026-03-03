В Кыргызстане стартовал месячник по профилактике туберкулеза. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

Специалисты напоминают: туберкулез — инфекционное заболевание, вызываемое палочкой Коха. Чаще всего поражает легкие. Однако может затрагивать и другие органы и ткани организма.

Заразиться туберкулезом может любой человек, независимо от возраста и социального положения.

Недуг передается от болеющего человека здоровому при кашле, чихании и разговоре. Не передается через рукопожатие и предметы быта.

1 Признаки туберкулеза Длительный кашель более двух недель — признак, на который следует обратить особое внимание. Также туберкулез легких проявляется: общим недомоганием;

повышенной температурой тела;

потливостью, особенно по ночам;

слабостью, утомляемостью;

снижением аппетита;

потерей веса. Температура тела обычно повышается к вечеру и чаще до 37-37,5 градуса. В более поздних стадиях могут появиться одышка, боли в груди, кровохарканье.

2 Меры профилактики соблюдайте этикет кашля — прикрывайте рот и нос салфеткой или платком при кашле и чихании; регулярно проветривайте помещения и соблюдайте правила личной гигиены; обеспечьте получение ребенком вакцины БЦЖ в роддоме (при отсутствии противопоказаний); поддерживайте иммунитет: полноценное питание, физическая активность, отказ от курения и алкоголя.

«Туберкулез излечим. Лечение нужно начать как можно раньше и строго следовать назначению врача. Лечение в Кыргызстане бесплатное. После начала лечения риск передачи туберкулеза снижается», — отмечают в РЦУЗ.

Ежегодно всемирный день борьбы с туберкулезом проводится 24 марта.