19:45
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Общество

В Кыргызстане стартовал месячник по профилактике туберкулеза

В Кыргызстане стартовал месячник по профилактике туберкулеза. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

Специалисты напоминают: туберкулез — инфекционное заболевание, вызываемое палочкой Коха. Чаще всего поражает легкие. Однако может затрагивать и другие органы и ткани организма.

Заразиться туберкулезом может любой человек, независимо от возраста и социального положения.

Недуг передается от болеющего человека здоровому при кашле, чихании и разговоре. Не передается через рукопожатие и предметы быта.

1

Признаки туберкулеза

Длительный кашель более двух недель — признак, на который следует обратить особое внимание. Также туберкулез легких проявляется:

  • общим недомоганием;
  • повышенной температурой тела;
  • потливостью, особенно по ночам;
  • слабостью, утомляемостью;
  • снижением аппетита;
  • потерей веса.

Температура тела обычно повышается к вечеру и чаще до 37-37,5 градуса. В более поздних стадиях могут появиться одышка, боли в груди, кровохарканье. 

2

Меры профилактики

соблюдайте этикет кашля — прикрывайте рот и нос салфеткой или платком при кашле и чихании;

регулярно проветривайте помещения и соблюдайте правила личной гигиены;

обеспечьте получение ребенком вакцины БЦЖ в роддоме (при отсутствии противопоказаний);

поддерживайте иммунитет: полноценное питание, физическая активность, отказ от курения и алкоголя.

 «Туберкулез излечим. Лечение нужно начать как можно раньше и строго следовать назначению врача. Лечение в Кыргызстане бесплатное. После начала лечения риск передачи туберкулеза снижается», — отмечают в РЦУЗ.

Ежегодно всемирный день борьбы с туберкулезом проводится 24 марта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364381/
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
Есть риски. Месячник здоровья для мужчин запускают в Кыргызстане
Улучшение методов профилактики туберкулеза обсудили специалисты стран СНГ
В Бишкеке усиливают бесплатный скрининг на туберкулез
Туберкулез и вейпы. В Бишкеке прошло заседание комиссии по здравоохранению
Туберкулез — не приговор и не наказание. Врач о симптомах и условиях заражения
Туберкулез в бишкекской школе. Медики проведут расследование
Педагог бишкекской школы заразилась туберкулезом, контактных учеников обследуют
Объявлен месячник милосердия и поддержки лиц с инвалидностью «Мы вместе!»
Не хватает денег. Глобальный прогресс в борьбе с туберкулезом под угрозой
Заболеваемость туберкулезом в КР незначительно снизилась, а смертность выросла
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
В&nbsp;Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к&nbsp;ответственности В Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к ответственности
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Бизнес
Beeline обеспечил абонентов на&nbsp;Ближнем Востоке бесплатным роумингом Beeline обеспечил абонентов на Ближнем Востоке бесплатным роумингом
Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во&nbsp;время приема антибиотиков? Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во время приема антибиотиков?
Получить выплату &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; теперь можно через приложение Abank Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank
Экосистема&nbsp;О!: от&nbsp;мобильной связи до&nbsp;финтех-гиганта к&nbsp;17-летию бренда Экосистема О!: от мобильной связи до финтех-гиганта к 17-летию бренда
3 марта, вторник
19:24
Мэр Бишкека проверил селехранилище в урочище Манка-Жар: угрозы подтоплений нет Мэр Бишкека проверил селехранилище в урочище Манка-Жар:...
19:21
Айбек Шаменов освобожден от должности полпреда президента в Баткенской области
19:14
Полпреда президента в Чуйской области сняли с должности
19:09
В РФ предлагают ввести полную конфискацию всего имущества для коррупционеров
18:44
Иностранная компания предлагает открыть СЭЗ на территории завода в Майлуу-Суу