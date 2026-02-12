Открытый щит на зарядной станции у школы в Бишкеке. Проблему оперативно решили

Фирма, обслуживающая сеть зарядных станций в районе улицы Джаманбаева в Бишкеке, оперативно отреагировала на обращение жителя по поводу открытого электрического щита.
Как сообщили сотрудники фирмы редакции 24.kg, юридический блок изучает записи с камер видеонаблюдения, а технические специалисты находятся на месте и устанавливают дополнительные замки.
Кроме того, с завтрашнего дня на всех станциях сети начнут установку усиленной системы замков, а в будущем планируют смонтировать камеры видеонаблюдения для повышения уровня безопасности.
В компании подчеркнули, что регулярно обслуживают и осматривают станции, уделяя приоритетное внимание безопасности пользователей.
Напомним, на улице Джаманбаева, за Международным университетом «Ала-Тоо», бишкекчане заметили зарядную станцию с открытым электрическим щитом. По словам очевидцев, объект расположен рядом со школой, а доступ к электрооборудованию ничем не ограничен.
Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.