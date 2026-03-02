Инструкция для кыргызстанцев. Что делать, если вас выселяют из отеля в ОАЭ

МИД КР распространило инструкцию для граждан Кыргызской Республики, которых выселяют из отелей в ОАЭ.
В связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке, власти ОАЭ направили отелям директивы о необходимости продления проживания гостей, достигших даты выезда, без взимания оплаты. Если вас уже выселили, выселяют или собираются выселять, действуйте следующим образом.
- сохраняйте спокойствие и вежливо заявите о своем праве на дальнейшее проживание. Спокойно сообщите сотрудникам стойки регистрации/менеджеру, что в соответствии с директивами компетентных органов ОАЭ отель обязан продлить проживание гостей без оплаты на период действия ограничений.
- не освобождайте номер добровольно. Не выносите вещи и не подписывайте документы о выезде/выселении, если вам не предоставлено альтернативное размещение и не разъяснены основания.
- требуйте приглашения ответственного лица. Попросите вызвать duty manager / hotel manager и попросите зафиксировать вашу просьбу о продлении проживания в журнале/системе отеля.
- в случае давления требуйте вызова полиции. Номер полиции: 999
- если отель настаивает на выселении, вызывайте полицию самостоятельно или попросите сотрудников отеля вызвать полицию для официальной фиксации ситуации.
- не оплачивайте проживание за свой счет. Если вы оплатите проживание самостоятельно, средства, как правило, не возвращаются.
- фиксируйте происходящее. Сделайте фото/видео: название отеля, стойку регистрации, уведомления, переписку/сообщения, счета. По возможности запишите имя сотрудника, который требует выселение. Сохраните все чеки и документы.
- немедленно сообщите в посольство или генконсульство КР. Передайте: название отеля, адрес/район, номер комнаты, ФИО, телефон, сколько человек с вами (в том числе. дети и пожилые), и что именно требует отель (выселение/оплата/переселение).
- если вас уже выселили, по возможности оставайтесь в лобби/на территории отеля до прибытия полиции или решения вопроса с руководством отеля. Сразу свяжитесь с загранучреждениями и сообщите все детали.
Контакты для связи (круглосуточно): генконсульство КР — +971 52 291 8840, +971 52 222 52 69.