Инструкция для кыргызстанцев. Что делать, если вас выселяют из отеля в ОАЭ

МИД КР распространило инструкцию для граждан Кыргызской Республики, которых выселяют из отелей в ОАЭ.

В связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке, власти ОАЭ направили отелям директивы о необходимости продления проживания гостей, достигших даты выезда, без взимания оплаты. Если вас уже выселили, выселяют или собираются выселять, действуйте следующим образом.

сохраняйте спокойствие и вежливо заявите о своем праве на дальнейшее проживание. Спокойно сообщите сотрудникам стойки регистрации/менеджеру, что в соответствии с директивами компетентных органов ОАЭ отель обязан продлить проживание гостей без оплаты на период действия ограничений.

не освобождайте номер добровольно. Не выносите вещи и не подписывайте документы о выезде/выселении, если вам не предоставлено альтернативное размещение и не разъяснены основания.

требуйте приглашения ответственного лица. Попросите вызвать duty manager / hotel manager и попросите зафиксировать вашу просьбу о продлении проживания в журнале/системе отеля.

в случае давления требуйте вызова полиции. Номер полиции: 999

если отель настаивает на выселении, вызывайте полицию самостоятельно или попросите сотрудников отеля вызвать полицию для официальной фиксации ситуации.

не оплачивайте проживание за свой счет. Если вы оплатите проживание самостоятельно, средства, как правило, не возвращаются.

фиксируйте происходящее. Сделайте фото/видео: название отеля, стойку регистрации, уведомления, переписку/сообщения, счета. По возможности запишите имя сотрудника, который требует выселение. Сохраните все чеки и документы.

немедленно сообщите в посольство или генконсульство КР. Передайте: название отеля, адрес/район, номер комнаты, ФИО, телефон, сколько человек с вами (в том числе. дети и пожилые), и что именно требует отель (выселение/оплата/переселение).

если вас уже выселили, по возможности оставайтесь в лобби/на территории отеля до прибытия полиции или решения вопроса с руководством отеля. Сразу свяжитесь с загранучреждениями и сообщите все детали.

Контакты для связи (круглосуточно): генконсульство КР — +971 52 291 8840, +971 52 222 52 69.