В Бишкеке 3 марта будет дождь. Температура воздуха ожидается +9 градусов.

В столице разговление (ифтар) — в 18.59. Полный календарь орозо-2026 можете посмотреть здесь.

Отключения света, воды, газа

10.00-16.00 - жилые массивы «Энесай», «Дордой-1», «Дордой-2».

У кого намечается той

Медербек Сатыев

Родился 3 марта 1974 года. Председатель Верховного суда КР.

Памятные даты

День государственного флага Кыргызстана

Праздник установлен в целях воспитания граждан Кыргызстана в духе патриотизма и уважительного отношения к государственным символам страны.

Государственный флаг утвержден Верховным Советом Республики Кыргызстан 3 марта 1992 года. Первый флаг поднят 5 марта 1992-го над зданием Дома правительства в Бишкеке. Авторы — Эдиль Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев и Маматбек Сыдыков.

В декабре 2023 года президент подписал закон о новом флаге Кыргызстана. На госсимволике изменили форму лучей из волнообразных на прямые.

Всемирный день писателя

Всемирный день писателя отмечается практически во всех странах ежегодно 3 марта. Учрежден по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, который проходил с 12 по 18 января 1986-го.

ПЕН-клуб основан в Лондоне в 1921 году. Название организации — аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов Poets — поэты, Essayists — очеркисты, Novelists — романисты.

Идея создания ПЕН-клуба принадлежит английской писательнице Кэтрин Эми Доусон-Скотт.

Всемирный день дикой природы

20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией постановила провозгласить 3 марта Всемирным днем дикой природы.



Фото Владислава Ногая

Он предоставляет возможность обратить внимание на многообразие и красоту проявлений дикой фауны и флоры, а также помогает повысить информированность о получаемой человеком пользе от занятий природоохранной деятельностью. Кроме того, этот день напоминает нам о необходимости усиления борьбы с преступлениями в отношении дикой природы, имеющими далеко идущие экономические, экологические и социальные последствия.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Кубат Осмонбетов

Родился 3 марта 1935 года в селе Куртка Нарынской области. Профессор, доктор геолого-минералогических наук, академик двух международных академий, заслуженный геолог, дважды лауреат Государственной премии в области науки и техники.

Специалист в области геологии и металлогении, а также охраны окружающей среды.

Опубликовано более 400 научных работ, в том числе 15 монографий и 3 учебника. Под руководством профессора защищены пять кандидатских диссертаций.

Родился профессор Жумагул Сааданбеков

Родился 3 марта 1940-го в селе Шапак Иссык-Кульской области. Профессор, доктор политических наук.

С 1985 по 1995 год был депутатом двух созывов Верховного Совета Киргизской ССР и Жогорку Кенеша.

В разные годы занимал пост Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Украине, по совместительству в Румынии и Молдове, а также в Казахстане. Экс-ректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел Кыргызстана.

Родился врач Андрей Сопуев

Родился в 1961 году во Фрунзе. Доктор медицинских наук, профессор, академик Европейской академии естествознания (Лондон, Великобритания), член Всемирной ассоциации неотложных хирургов.

Провел около 3 тысяч операций.

Научные разработки Андрея Сопуева внесли весомый вклад в реформу хирургической службы Кыргызстана и получили высокую оценку за рубежом.

Основные работы посвящены диагностике и лечению острых хирургических заболеваний органов брюшной полости, ранам и раневой инфекции, применению различных технических средств в хирургии.

