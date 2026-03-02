Кувейт по ошибке сбил три американских истребителя F-15E

Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило, что ПВО Кувейта по ошибке сбили три американских многоцелевых истребителя F-15E Strike Eagle во время боевых действий на Ближнем Востоке. Инцидент квалифицирован как случай «дружественного огня». Об этом пишет Рейтер.
По данным командования, все шесть членов экипажей успели катапультироваться и находятся в стабильном состоянии.
По информации Reuters, один из самолетов упал в районе Аль-Джахра. Обломки также повредили объекты на нефтеперерабатывающем заводе Mina Al-Ahmadi, двое рабочих получили легкие травмы. Власти Кувейта признали ошибку и начали совместное расследование с американской стороной.
Между тем в соцсетях и ряде ближневосточных источников появились сообщения, что один из пилотов после приземления подвергся нападению местных жителей, которые приняли его за иранского военного.
По этим данным, его избили и пытались расправиться, однако позже разобрались в ситуации. Официального подтверждения этой информации от властей США или Кувейта на данный момент нет.
Инцидент произошел на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана и перехвата беспилотников в воздушном пространстве Кувейта.