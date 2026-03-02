21:44
Общество

Кувейт по ошибке сбил три американских истребителя F-15E

Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило, что ПВО Кувейта по ошибке сбили три американских многоцелевых истребителя F-15E Strike Eagle во время боевых действий на Ближнем Востоке. Инцидент квалифицирован как случай «дружественного огня». Об этом пишет Рейтер. 

По данным командования, все шесть членов экипажей успели катапультироваться и находятся в стабильном состоянии.

По информации Reuters, один из самолетов упал в районе Аль-Джахра. Обломки также повредили объекты на нефтеперерабатывающем заводе Mina Al-Ahmadi, двое рабочих получили легкие травмы. Власти Кувейта признали ошибку и начали совместное расследование с американской стороной.

Между тем в соцсетях и ряде ближневосточных источников появились сообщения, что один из пилотов после приземления подвергся нападению местных жителей, которые приняли его за иранского военного.

соцсети
Фото соцсети. Одного из пилотов США избили местные жители, приняв его за иранского военного

По этим данным, его избили и пытались расправиться, однако позже разобрались в ситуации. Официального подтверждения этой информации от властей США или Кувейта на данный момент нет.

Инцидент произошел на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана и перехвата беспилотников в воздушном пространстве Кувейта.
